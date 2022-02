Omar Chaparro comparte desgarradoras imágenes de la guerra de Rusia contra Ucrania: “oremos por ellos”. El conductor lamentó el despliegue militar en territorio ucraniano.

La mañana del 24 de febrero, Vladimir Putin envió un ataque militar a Ucrania. A través de las redes sociales se difundieron varios videos que mostraban los bombardeos a esta zona.

Algunos famosos como Andrea Legarreta y Laura Pausini se han pronunciado en contra de los conflictos bélicos a través de sus redes sociales.

En medio de la incertidumbre por el conflicto que sostiene Ucrania y Rusia, varias celebridades se han pronunciado en las redes sociales en favor de la paz.

Tal fue el caso de Omar Chaparro quien utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre a intervención de Rusia a Ucrania.

Omar Chaparro compartió desgarradores momentos del ataque de Rusia a Ucrania y mostró cómo los más afectados a sido los pobladores que han quedado en el medio de este conflicto.

En las imágenes se pude ver: los bombardeos, a una familia llorando por los ataques de Rusia y a un avión lanzando un misil dentro de lo que parece ser una casa.

En su mensaje Omar Chaparro pidió oraciones por todos los afectados en Ucrania y lamentó la situación que están atravesando.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron, entre los mensajes que recibió se encontraban los de alginas personas famosas como: Odalys Ramírez, Consuelo Duval, Laura Flores y Romina Marcos quienes lamentaron la situación.

Por su parte Kuno Becker fue más allá y señaló que es increíble que los seres humanos no hayan aprendido nada.

“Increíble q los seres humanos no aprendamos nada. Guerras holocaustos y seguimos siendo la misma basura”

Al igual que Omar Chaparro, Laura Pausini compartió una serie de imágenes en las que compartió que las personas no han aprendido nada de su historia.

“Ahora me pregunto si alguien en lugar de estudiar historia en la escuela, estaba en casa jugando al Risiko”

Laura Pausini puntualizó que la vida no es un juego y ya no se puede tolerar un mundo donde solo hay odio. Además se mostró preocupada por los niños que tienen que ver esas imágenes.

“Pero la vida no es un juego y ya no podemos tolerar este mundo que no enseña nada más que odio. ¿Quién como yo ha tenido que explicarle a un hijo que tuvo que tener fuerza y ​​coraje en estos dos años de pandemia, qué puede explicar hoy cuando regresará de la escuela y verá estas imágenes?”

Laura Pausini