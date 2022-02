Andrea Legarreta está triste por la guerra de Rusia contra Ucrania: “No hemos aprendido nada”. La conductora del programa Hoy reprobó los conflictos bélicos.

En medio de la incertidumbre por el conflicto que sostiene Ucrania y Rusia, Andrea Legarreta se pronunció sobre esta situación y lamentó que después de tanto dolor que se ha vivido en los últimos años no se ha aprendido nada.

En las últimas horas diversas celebridades se han pronunciado sobre la intervención de Rusia a Ucrania. Incluso algunos usuarios le han pedido a Miguel Bosé que cante en la frontera de los países para frenar el conflicto.

Conflicto entre Ucrania y Rusia (Alexander NEMENOV / AFP )

Andrea Legarreta se pronuncia por la invasión de Rusia contra Ucrania

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha escalado hasta llegar a una intervención de la milicia rusa en el país. Esto ha levantado las alarmas en varios países -incluido México- por las afectaciones que se vivirán tras el despliegue militar en territorio ucraniano.

A través de su cuenta de Instagram Andrea Legarreta lamentó la invasión de Rusia contra Ucrania y reprobó cualquier tipo de guerra entre las naciones.

En una primera publicación, Andrea Legarreta compartió una imagen de una vela y personas orando. Con esta fotografía la conductora del programa Hoy pidió a las personas rezar por la paz mundial.

En su mensaje Andrea Legarreta puntualizó que se encuentra muy triste por la situación de incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial.

Andrea Legarreta lamentó que todo el dolor que se ha vivido en los últimos años no ha servido de nada, ya que no la sociedad no ha tenido ningún aprendizaje.

“Que triste ver que a pesar de tanto dolor vivido, no hemos aprendido nada” Andrea Legarreta

Este mensaje fue acompañado con una frase de Eric Hartman donde habla de la guerra y cómo afecta a otras personas que no tienen que ver con el conflicto.

“La guerra es un lugar donde personas que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de otros que sí se conocen y se odian, pero no se matan” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

Seguidores de Andrea Legarreta concuerdan con su opinión sobre la guerra de Rusia contra Ucrania

En otra publicación Andrea Legarreta recordó una frase de Ludwig Van Beethoven, en el que habla de la bondad de las personas.

“El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram)

Las publicaciones de Andrea Legarreta de inmediato se convirtieron en virales y muchos se mostraron a favor de estos dos mensajes.