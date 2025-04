¿Qué pasó con Olivia Collins en Sale el Sol? Su entrevista en vivo se detuvo cuando la actriz colgó al cuestionarle sobre las graves acusaciones que ha hecho a Imelda-Garza Tuñón.

Recientemente, Olivia Collins de 67 años de edad, salió de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, debido a que el productor decidió incorporar a Imelda Garza-Tuñón.

Esta decisión no le gustó para nada a Olivia Collins, pues al ser amiga de Maribel Guardia, el productor la ponía entre la espada y la pared, por el problema legal que existe con Imelda-Garza Tuñón.

Ante estas decisiones, la amiga de Maribel Guardia de 65 años de edad, fue entrevistada en Sale el Sol, pero de repente dejó la llamada colgada ¿por enojo a las preguntas?

Apenas habían transcurridos dos preguntas de Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado a Olivia Collins en Sale el Sol, cuando la actriz habría colgado la llamada telefónica.

La salida de Olivia Collins de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, ha dado mucho de qué hablar sobre todo porque hablaría de su lealtad a Maribel Guardia sobre Imelda-Garza Tuñón.

Sin embargo, tal parece que a la actriz no le habrían parecido del todo correctas las preguntas del matutino y decidió escapar de nuevas declaraciones contra Imelda-Garza Tuñón colgando el teléfono.

Y es que recordemos que Olivia Collins ha acusado que Imelda-Garza Tuñón habría provocado la muerte de Julián Figueroa, además de respaldas que la joven consume drogas.

Ante ello y luego de que Olivia Collins aseguró que “no me pareció” la incorporación de Imelda-Garza Tuñón a la obra de teatro, la actriz colgó en plena entrevista en vivo.

“No me pareció” y soy leal a la amistad de mi hermana, comadre y amiga. No quiero estar en el mismo proyecto que esta persona [Imelda Garza-Tuñón]”.

Esto luego de que Joanna Vega-Biestro le cuestionó si se arrepentía de lo que ha declarado sobre Imelda-Garza Tuñón y que las acusaciones a la muerte de Julián Figuería serían infundadas.

“Dejas entrever que Imelda [Garza-Tuñón] tuvo algo que ver con la muerte de Julián [Figueroa], eso es algo que no se puede comprobar y que muchos han mencionado que son graves….

Ante la nula respuesta de la amiga de Maribel Guardia, Ana María Alvarado dijo creer que colgó la llamada, lo que Joanna Vega-Biesto confirmó.

Ana María Alvarado: No nos cuelgues Olivia, nada más eran preguntas”.

“Ana María Alvarado: Le intentaremos, pero a mí se me hace que colgó

La actriz Olivia Collins habría colgado la llamada en Sale el Sol luego de que le cuestionaron las graves acusaciones a Imelda Garza-Tuñón, pero minutos después volvió.

Pese a que ambas periodistas, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, dijeron creer que la amiga de Maribel Guardia colgó, esta volvió negando haber hecho eso.

Incluso, Olivia Collins aseguró que más bien a ella la dejaron hablando sola, lo que podría interpretarse como que la llamada se cortó y por eso hubo interferencia.

“No, no, no. Me dejaron hablando sola jajaja”.

Olivia Collins, actriz.