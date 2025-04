Maribel Guardia -de 65 años de edad- bloqueó a Imelda Garza Tuñón de su vida y hasta de WhatsApp, pese a que son familia.

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- no parece tener fin; al contrario, cada vez se pone más tensa.

Tampoco se vislumbra una reconciliación, más aún porque Maribel Guardia cortó toda comunicación con su ex nuera.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón (Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia bloquea de WhatsApp a Imelda Garza Tuñón tras conflicto legal

Maribel Guardia bloqueó a su ex nuera, Imelda Garza Tuñón, de WhatsApp en medio de la disputa legal que enfrentan, pese a que son familia.

“Ya no he hablado con ella, es que la verdad, ya me bloqueó”, comentó Imelda Garza Tuñón tras ser cuestionada sobre Maribel Guardia.

Las contundentes declaraciones de Imelda Garza Tuñón fueron reveladas a las cámaras de Hoy.

Imelda Garza Tuñón dijo no creer que haya una reconciliación con Maribel Guardia, pues la comunicación mutua sólo se dará a través de sus abogados.

La actriz fue vista en la misa pública que realizó por el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa, el pasado 9 de abril.

Ahí, detalló que han sido dos años difíciles tras la muerte de Julián Figueroa y tener que recuperar a su hijo, José Julián.

“Gracias a Dios, seguimos José Julián y yo juntos. Seguimos recordando bonito a Julián y le estamos haciendo esta pequeña ceremonia para conmemorarlo”, comentó Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón realizan misas por separado en honor a Julián Figueroa

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón han ofrecido declaraciones muy distintas sobre los problemas mediáticos y legales que enfrentan.

Ambas han resaltado el sentimiento que las acompaña desde la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023.

En el marco de su segundo aniversario luctuoso, ambas decidieron recordarlo a su manera y por separado.

Imelda Garza Tuñón realizó una misa privada junto con su familia, y en esta ocasión pidió espacio por el bien de su hijo José Julián.

Por su parte, Maribel Guardia recordó a su hijo en la privacidad de su casa, algo que dejó entrever en redes sociales.