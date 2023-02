Olimpia Gaxiola, hermana de Yuridia, le mandó a decir a Pedro Sola que se siente, mostrándose indignada por la respuesta de ‘Ventaneando’ a la denuncia de la cantante sobre la gordofobia que dice padecer en el programa.

Olimpia Gaxiola consideró que Pedro Sola no tiene autoridad para opinar sobre las agresiones denunciadas en TikTok por su hermana Yuridia.

Tan molesta lució Olimpia Gaxiola por la nueva arremetida de ‘Ventaneando’ contra Yuridia, que se burló de uno de los peores ridículos cometidos por Pedro Sola en televisión nacional.

En sus historias de Instagram, luego de romper el silencio sobre el acoso que afirma haber vivido ella y sus hermanos pequeños cuando eran menores de edad, Olimpia Gaxiola, hermana de Yuridia, le dedicó unas palabras a Pedro Sola.

Esto, luego de que el conductor de ‘Ventaneando’ tachara a Yuridia de mentirosa en un video difundido a través de las cuentas del programa en redes sociales.

En la grabación, Pedro Sola sostiene que los reporteros de ‘Ventaneando’ jamás vandalizaron la casa de Yuridia, ni acosaron a sus hermanos menores de edad para obtener alguna nota.

Ante ello, Olimpia Gaxiola subrayó que quien vandalizó su casa fueron vecinos que habrían visto impulado su hate hacia Yuridia, por los comentarios negativos que se hacían de ella en ‘Ventaneando’.

En otra historia, Olimpia Gaxiola sostuvo que Yuridia no mintió en su denuncia contra ‘Ventaneando’ pues ella misma vivió en carne propia algunos episodios narrados por la cantante.

En especial, Olimpia Gaxiola se refirió a un día en el que jaloenaron a sus hermanos y los atosigaron con preguntas inapropiadas cuando eran sólo niños.

Con base en ello, Olimpia Gaxiola dijo no estar sorprendida por las palabras de Pedro Sola, rematando su mensaje con una burla para el también DJ:

“No me sorprende en lo absoluto que una persona que no sepa la diferencia entre Hellmann’s y McCormic le esté diciendo mentirosa mi hermana por algo que yo misma vi con mis ojos. Sr. ¡siéntese!”

Olimpia Gaxiola dio más argumentos en defensa de su hermana, puntualizando el daño psicológico que le causaron con los comentarios que se hicieron en Ventaneando sobre el cuerpo de Yuridia y su comportamiento ante las cámaras:

“No se trata solamente de que en algún momento le dijeron gorda y se ofendió y ya no quiso dar entrevistas, no, no, es el maltrato psicológico que ella sufrió por las cosas que decían en sus notas, ya sea de su cuerpo, de su actitud, de su manager o lo que ustedes quieran. No sé por qué la gente se lo tomaba tan en serio, que en algún momento ya no la trataban como un ser humano y era, ‘es una mamona, es una sangrona’, porque ella siempre ha sido tímida y eso ustedes no lo saben porque, ¿por qué les va a importar la vida de una de un artista?”

Olimpia Gaxiola, hermana de Yuridia