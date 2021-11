Octavio Ocaña recibirá homenaje donde se develarán sus huellas. A través de sus Instagram Stories su hermana invitó a las personas a asistir a ‘Plaza de las Estrellas’ en la Ciudad de México.

A casi dos semanas de la muerte de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña compartió que su hermano será homenajeado por su trabajo dentro del medio del espectáculo.

A través de sus Instagram Stories, Bertha Ocaña invitó a las personas a este homenaje de su hermano que es recordado por interpretar a Benito en ‘Vecinos’.

Tras varios rumores sobre la muerte de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña invitó a las personas a asistir al homenaje que le realizarán al actor en ‘Plaza de las Estrellas’ en la Ciudad de México.

Bertha Ocaña compartió que será este viernes 12 de noviembre a las 4 de la tarde, cuando se realizará este homenaje a Octavio Ocaña por su trabajo en el medio del espectáculo.

De acuerdo con la imagen compartida, no solo se hará un homenaje a Octavio Ocaña, sino que también se develarán sus huellas.

Bertha Ocaña adelantó que ella estará presente en este homenaje a Octavio Ocaña.

A través de su cuenta de Instagram, Bertha Ocaña compartió uno de los mensajes con su hermano Octavio Ocaña.

En el mensaje, Bertha Ocaña le compartió una imagen en la que le adelantaba a Octavio Ocaña que para ella iba a ser muy difícil vivir si a él le pasaba algo.

Bertha Ocaña destacó que en los momentos más complicados o tristes, Octavio Ocaña siempre tenía las palabras adecuadas para sacarla adelante.

“Aún recuerdo que el día que te mandé está imagen me sentía muy triste y siempre tenías las palabras correctas y con que me dijeras te amo me bastaba para transformar esa tristeza en felicidad”

Bertha Ocaña