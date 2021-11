Octavio Ocaña: ¿Cómo se enteró su familia de su muerte?

¿Cómo se enteró la familia Octavio Ocaña de su muerte? Sus padres y hermana contaron cómo vivieron el momento más duro de su vida.

En tanto, Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, respondió a quienes la critican por no salir ante las cámaras llorando por al muerte del actor.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, contó que el día de su muerte ella y su esposo, Octavio Pérez, estaban en Mérida, Yucatán.

La noticia, dijo, la recibieron vía telefónica. Un amigo del padre de Octavio Ocaña le llamó al señor, primero diciéndoles “tu hijo está grave”.

La mamá de Octavio Ocaña dijo que al escuchar eso perdió el control, pero luego intentó tranquilizarse pensando que debían viajar de inmediato al Estado de México:

La señora dijo que ante su reacción, Octavio Pérez siguió atendiendo la llamada en otro lugar, donde, según le contó, exigió a su amigo la verdad sobre su hijo.

Ana Lucía Ocaña dijo que al principio se negaba a aceptar que Octavio estaba muerto, pero poco a poco tuvo que aceptar la realidad:

“Yo le decía no, mi hijo no y mi hijo no, mi hijo está vivo. Me decían, ‘no, acepta que está muerto’. [Yo decía], ‘no, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo’. Y hasta que ante tanto dolor, estaban mis suegros ahí, ya me abrazaron, ‘hija, tienes que aceptar’, pero fue muy difícil, muy difícil aceptar que tienes, que te digan que tu hijo está muerto”

Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña