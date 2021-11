Octavio Ocaña: Ana Bertha Espín admitió que ha sido muy doloroso perder al actor y habló de las grabaciones de ‘Vecinos’, durante un reciente encuentro con algunos medios de comunicación.

Recordemos que Octavio Ocaña es reconocido por haber interpretado a Benito Rivers en la serie de Televisa, ‘Vecinos’.

Mientras que Ana Bertha Espín dio vida a Lorena Ruíz de Ríos, quien a su vez era la mamá de Benito; por lo que sin duda alguna ambos actores construyeron una lazo lleno de amistad y cariño.

El caso de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar, pues su muerte sacudió a todos los televidentes, quienes lo recuerdan con gran cariño.

Desde que se dio a conocer su deceso, han sido varios los artistas que se han pronunciado al respecto, ofreciendo sus condolencias por la situación.

En esta ocasión fue el turno de Ana Bertha Espín, quien interpretó uno de los personajes más cercanos Benito Rivers, su mamá.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación que se le preguntó a Ana Bertha Espín sobre la muerte del actor.

Ante esto, ella aseguró que lo recuerda de la forma más tierna, cuando era tan solo un niño de cinco años.

Es importante mencionar que la muerte de Octavio Ocaña llegó poco después de que iniciaran las grabaciones de “Vecinos”.

Esto debido a que Televisa tenía planeado hacer más temporadas de la entrañable serie que marcó a más de uno.

Sin embargo, el fallecimiento de Octavio Ocaña llegó algunas semanas después de que se anunciara que “Vecinos” volvería a la televisión.

Así que los televidentes se han estado preguntando ¿Cómo serán las próximas grabaciones?

Ante esto, Ana Bertha Espín aseguró no saber como se llevará a cabo la producción, pues aún no les han notificado algo.

No obstante, espera que haya algún homenaje para el joven; además de que admitió que ha sido muy doloroso para todos perder a Octavio Ocaña.

“La verdad no sé cómo se va a hacer, todavía no hemos empezado a hacer nada y no sé, no tengo ni idea de cómo va a hacerse, ha sido muy doloroso para todos”

Ana Bertha Espín