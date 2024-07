Sabrina Sabrok ya se vio quitándole el papel de Aventurera a Irina Baeva, pero con una versión rockera y hasta más atrevida.

Aventurera ha sido criticada por muchos motivos y la actuación de Irina Baeva -de 31 años de edad- no ha sido del agrado de muchos.

Es por eso que el público ya está postulando a la que podría reemplazar a Irina Baeva y a Sabrina Sabrok no le desagrada la idea de ser Aventurera.

Juan Osorio dejó claro que no buscará reemplazar a su protagonista de Aventurera, pero hay muchas que les gustaría interpretar el papel, incluida Sabrina Sabrok.

La modelo expresó a De Primera Mano, que ella tiene experiencia en el baile, pero no en el estilo que necesita Aventurera.

Niurka le responde Juan Osorio “tú no has hecho a nadie”, tras callarla por criticar la nueva Aventurera

“Yo sí bailo, pero a mí me gusta el rock, me gusta la música más pesada, el heavy metal, tendría que ser una Aventurera muy rockera”

Sabrina Sabrok -de 53 años de edad- quiere ser una Aventurera rockera, pues lo suyo son los géneros musicales fuertes.

“Si fuera rock sí, porque no me gusta la cumbia ni nada eso. No me gusta la música así”

Sabrina Sabrok