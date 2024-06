Pese a que Irina Baeva ensaya la coreografía de Aventura seis horas al día, Niurka no perdona que Juan Osorio haya elegido a una actriz que, considera, no tiene gran habilidad en el baile y tampoco en el canto.

Por lo que Niurka no tardó en asegurar que a Irina Baeva le queda grande el papel de “Elena Tejero”, protagonista de Aventurera, comentario que a Juan Osorio le molestó.

Pero eso no es todo, la ‘reina del escándalo’ también cuestionó las decisiones del productor de televisión y teatro ya que no entiende por qué Irina Baeva canta en ruso cuando se presenta ante una audiencia mexicana.

“No eres el rey midas del espectáculo. No, lo que tocas no lo haces oro”, le hizo ver Niurka -de 56 años de edad- a quien su expareja, quien estalló en ira.

Juan Osorio da por hecho que las críticas a Irina Baeva se han multiplicado debido a que Niurka fue quien exhibió “injustamente” a su Aventurera.

Juan Osorio -de 67 años de edad- está furioso pues Niurka no solo atacó a su protagonista y al elenco también se lanzó contra el montaje.

Por lo que el productor de Aventurera le exige a su expareja que no se meta con su trabajo y que recuerde que fue él quien le dio la oportunidad y la presentó ante el público.

“Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo, conmigo que se metan lo que quiera, pero que a mi trabajo lo respete y a mis actores que los respete porque merecen todo el respeto, así como ella llegó un día y tuve que tocar puertas, yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad, entonces, que no se me olvide”

Debido a que los malos comentarios hacia Aventura no cesan, específicamente en contra de Irina Baeva -de 31 años de edad-, Juan Osorio prefiere fingirse sordo ya que éstos no vienen de verdaderos críticos.

Pese a que la audiencia es quién sostiene un espectáculo, Juan Osorio minimiza a aquellas personas que vieron Aventurera y no les gustó, así como a quienes no la vieron pero están criticando.

Finalmente, el productor asegura que las críticas no lo hacen dudar de su trabajo ya que de darles peso renunciaría a sus proyectos.

“Si voy a hacerle caso a cada uno de ustedes, tengo que cambiar de obra, me tengo que poner mi casa a chillar, no, no, para nada, no va a pasar eso”

Juan Osorio