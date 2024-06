Niurka, de 56 años de edad, le respondió a Juan Osorio, de 67 años, luego de que este reaccionara a las fuertes críticas que la vedette ha lanzado contra la nueva Aventurera.

Tras el estreno de la nueva Aventurera, Niurka se sumó a las críticas expresadas por la falta de destreza en el baile de Irina Baeva, protagonista de la obra.

Ante ello, Juan Osorio le mandó decir a la cubana que no se olvidara de quién la había hecho y que fuera agradecida.

“Que no se olvide quién les da la primera oportunidad y quién las hace y a la señora también, esta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad, quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta para que le dieran la oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida”.

Las palabras del productor de televisión y padre de su hijo Emilio, llegaron pronto a Niurka y, como se podía esperar, su reacción fue explosiva.

En un video compartido por el programa ‘El Gordo la Flaca’, Niurka le advirtió a Juan Osorio, “no sabes lo que acabas de hacer, bebé”, con una sonrisa de satisfacción.

Enseguida, la vedette cuestionó al productor de Aventurera, “¿cómo se le llama a una persona que se inventa una mentira y se la cree? Te voy a dar un norte. ¿Dónde me conociste?, ¿en dónde te deslumbraste? Ay, bobito”.

Luego, Niurka le aclaró a Juan Osorio que su verdadero acierto es saber “juntar a muchos talentos que ya vienen listos”, para luego rematar:

“Tú no has hecho a nadie, tú haces telenovelas, teatro no”

Niurka continuó recomendándole a su ex que deje de adjudicarse el talento ajeno, pues le precisó que él sólo tiene la plataforma para hacer visibles a esos talentos. Prueba de ello, dijo, es lo que ha pasado con Irina Baeva, quien no ha logrado interpretar a una vedette.

¿Otra prueba? Niurka acusó a Juan Osorio de estar buscando replicarla, sin éxito

Pese a todas sus palabras, Niurka sí le dio el crédito a Juan Osorio por algo, el haber creado a la Niurka pendenciera que no se deja de nadie.

La personalidad confrontativa de Niurka le ha ganado muchos detractores, sin embargo, en las redes sociales muchos dicen estar de acuerdo con ella respecto a sus opiniones de la nueva Aventurera.

“Qué pena, pero es verdad. Esa Irina no baila nada”; “Niurka solo está diciendo que la chica no baila bien y que no se mueve”; “Híjole, 0 y van 2 a favor de Niurka, últimamente, nos gusté o no, ella tiene toooooda la razón”.

Usuarios de redes sociales