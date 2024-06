Irina Baeva le responde a Niurka: “Está bien que no le guste”, tras sus críticas contra Aventurera

A Irina Baeva le siguen lloviendo las críticas por su desempeño en Aventurera, por lo que intenta no concentrarse en comentarios negativos, como los del Niurka, pues asegura es normal que no guste.

Asimismo, Irina Baeva resta importancia a las filosas críticas de Niurka y justifica su poca habilidad en el baile recordando que es actriz y no bailarina.

Incluso pide no compararla con Aventureras anteriores ya que la puesta en escena está basada en un libreto original y lo más importante es el trabajo actoral...

Frente a micrófonos de Sale el Sol, Irina Baeva , quien no es amiga de Niurka, indicó que la crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva ya que ayuda a ser mejor.

Así como Irina Baeva -de 31 años de edad- asegura que los comentarios negativos (como los de Niurka -de 56 años de edad-) vienen de gente que no ha visto la obra.

Al enterarse que Niurka no la considera una vedette, la actriz rusa señala que es normal que exista gente a quien le guste o no le guste su trabajo.

“Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, a ti te pueden encantar hamburguesas y a mi no gustarme, no tiene nada de malo, el gusto se rompe en géneros, se vale que a alguien le guste y que no le guste, es totalmente normal en esta vida”

Y sin más justifica su poca habilidad en el baile argumentando que la nueva Aventurera está basada en un libreto original por lo que no hay que compararla con versiones anteriores.

Además de que ella es actriz y la gente debe concentrare en el trabajo detrás, es decir, en el trabajo actoral.

Luego de ver a Irina Baeva en el escenario como la nueva Aventurera, Niurka aseguró que la actriz no es una vedette debido a que no baila aunque hace un gran esfuerzo.

Por si fuera poco, Niurka se lanzó contra el productor de la obra, Juan Osorio -de 67 años de edad-, ya que éste no miró el pasado de Aventurera, cuando la puesta en escena sí tenía a una vedette como protagonista.

“Te presentan algo tan banal, tan mustio, tan simple”, señala y sin más preguntó por qué Irina Baeva canta en ruso cuando se presenta frente a un público mexicano.

La dura crítica fue valida por Ema Pulido -de 74 años de edad-, quien dice que Irina Baeva es muy bonita pero no baila.

“Se me hace que está feita (la nueva versión de Aventurera). Hay mucha producción, mucho guaperrimo, pero (Irina Baeva) no baila, está muy bonita pero no baila. No hay sabor ni pasión. No puedes estar haciendo tonteras y que te carguen, es aburrido”

Ema Pulido