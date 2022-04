El robo a la casa de Silvia Pinal llevó a la detención de enfermeras y un supuesto cerrajero. Ahora surgió información que confirma que la prima de la esposa de Luis Enrique Guzmán era quien coordinaba a estas cuidadoras.

La familia Pinal informó que el pasado 18 de abril, ocurrió un robo en la casa de Silvia Pinal donde se llevaron joyas.

Según palabras de Sylvia Pasquel, una enfermera que estaba a cargo de Silvia Pinal, dijo que alguien la había engañado para que entregara las joyas de la actriz.

Cuenta que la enfermera recibió un mensaje en el que le decían que Sylvia Pasquel tenía una deuda y tenían que pagar con joyas.

Las autoridades detuvieron a la enfermera y un cerrajero que pretendía abrir la casa de Silvia Pinal.

Familia de Luis Enrique Guzmán (Instagram/@luisenriqueguzmánpinal)

Nuera de Silvia Pinal presuntamente estaría implicada en el robo

Mayela Laguna es esposa del hijo menor de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán. Hace un mes tuvieron un problema por la filtración de unos audios donde lo llamaba machista y flojo.

Con el robo de la casa de la actriz comenzaron a surgir detalles, como que la prima de Mayela Laguna es quien coordinaba a las enfermeras que cuidaban a Silvia Pinal.

Según información de Laura Zapata, a quien también habrían intentado robar hace unas semanas, Mayela Laguna podría estar implicada en el robo.

“Ellas tuvieron las mismas enfermeras que yo, no la que está detenida. Sino la que recomendó la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa y también llegó a mi casa y que le conseguían personal” Laura Zapata

Laura Zapata dice que la prima de Mayela Laguna era quien le conseguía el personal a ella ya Silvia Pinal.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram)

¿Qué dice Mayela Laguna ante estas declaraciones?

Reporteros acudieron a la pizzería de Mayela Laguna y la cuestionaron sobre el robo, pues la están implicando.

Ella se negó a contestar pues aseguraba que se trataba de un caso legal: “Yo no me voy a meter en pende...que no son míos. Estoy sacando un comunicado, va a salir en Instagram, para que lo vean” Mayela Laguna

Mayela Laguna desmiente las declaraciones de Laura Zapata y asegura que no tiene nada que ver con el robo.

”Pues porque son las mismas enfermeras, son el mismo grupo, pero nada más, yo no tengo nada qué ver (...)A la señora Laura Zapata mis respetos, no tengo nada en contra de ella, no pasada nada” Mayela Laguna

La esposa de Luis Enrique Guzmán confirmó que su prima era quien conseguía a las enfermeras, pero asegura que no tiene contacto con ella.

Luis Enrique Guzmán (Instagram/@luisenriqueg)

“Sí es mi prima la que trabajaba con ellos, las enfermeras de mi suegra, y sí es mi prima la que trabaja con Laura Zapata. No mantengo ninguna relación con mi prima, ninguna absolutamente, me deslindo absolutamente de todo, y ya los hechos están en la delegación y yo no estoy en los papeles, no tengo nada que ver” Mayela Laguna

Pidió a los reporteros que la dejen de buscar y cuestionar sobre los problemas de la familia Pinal, pues ella no es figura pública.

Mayela Laguna está enojada por implicarla en el robo a Silvia Pinal

La esposa de Luis Enrique Guzmán se mostró fastidiada de que le pregunten sobre lo dicho por Laura Zapata, pues ella se deslinda de cualquier responsabilidad.

Un reportero le sugirió que al ser allegada a la familia, ella podría ser sospechosa en el robo, por lo que ella contestó: “No me digas que se puede sospechar nada, porque me voy a enojar”.

“Estoy enojada, yo no tengo nada que ver con lo de las enfermeras de mi suegra, al contrario, no tengo absolutamente nada que ver. Investíguenlo por otro lado, la responsable de eso no soy yo” Mayela Laguna

Mayela Laguna asegura tener el apoyo de su familia política y no le importa lo dicho por otras personas. Cuenta que está con la conciencia tranquila.

La esposa de Luis Enrique Guzmán ya no quiere dar declaraciones sobre los hechos y reafirma que la que tenía la empresa de cuidadoras era su prima.