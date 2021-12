Novia de Octavio Ocaña regresa a Instagram y lo muestra bailando ‘El Son de la Negra’

La novia de Octavio Ocaña regresó a Instagram y lo mostró bailando “El Son de la Negra”, después de haber estado inactiva durante varias semanas.

La muerte de Octavio Ocaña se dio a conocer a finales del pasado mes de octubre, causando gran revuelo en redes sociales.

Pues el actor se ganó el cariño de todo el público gracias a su papel de Benito Rivers, en la serie de “Vecinos”.

Octavio Ocaña como 'Benito Rivers' en "Vecinos" (@vecinosoficial / Instagram)

Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, regresa a Instagram para mostrar un video donde el actor bailaba ‘El Son de la Negra’

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, regresó a Instagram para mostrar ante sus seguidores un video del actor mientras bailaba “El Son de la Negra”.

Después de que el deceso de Octavio Ocaña agitara a todos en redes sociales, su novia y prometida, Nerea Godínez, comenzó a ganar gran popularidad entre los internautas.

Pues sin duda alguna, el romance que quedó inconcluso debido a la muerte del actor conmovió a todos los usuarios, quienes se mostraron empáticos con el duelo de la joven.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña (@nerea.gogo / Instagram)

Ella por su parte se dio a la tarea de publicar un sinfín de recuerdos de todos los momentos que pasó con él, lo que terminó causando algunas opiniones divididas.

Así que ante las críticas, Nerea Godínez optó por cerrar su cuenta de Instagram durante varios días.

No obstante, fue el pasado 10 de diciembre que la joven retomó sus redes sociales y desde entonces se le ha visto seguir compartiendo fotos y videos de su relación.

Octavio Ocaña, Nerea Godínez y su hijo (@nerea.gogo / Instagram)

En esta ocasión, publicó un video donde se le puede ver a Octavio Ocaña con la playera de su equipo favorito, el Cruz Azul, mientras bailaba en una reunión, la famosa canción mexicana “El Son de la Negra”.

Como parte de la descripción, la novia del actor puso: “Quería que me parara a bailar con el (para los que no me conocen no se bailar jaja) entonces vean como me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención. Sin duda el alma de la fiesta a donde fuéramos”.

Otro de los detalles que también ha llamado la atención es que Bertha Ocaña, la hermana de Octavio, comentó el video: “Quisiera aprender a vivir la vida como el pero sin el no puedo”.

Por su parte, los demás internautas se han mostrado de lo más fascinados al ver al joven actor bailando.