Belinda lanzó su colaboración con Natanael Cano, pero a esto se le revivió un video donde aseguraban que fueron captados en modo romance en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, este no ha sido el único romance con el que Belinda -de 34 años de edad- ha sido vinculada tras mostrarse haciendo música con artistas masculinos.

Estos son los 4 romances que le han inventado a Belinda cuando colabora musicalmente:

Belinda sacó “300 noches” en colaboración con Natanael Cano, pero este corrido coquette está siendo opacado por un video que se le revivió porque hay que dar de qué hablar.

En 2023 se difundió un video donde se ve a Natanael Cano -de 23 años de edad- en un antro en Monterrey coqueteando con una mujer de cabello rubio.

Aunque en el video no se alcanza a percibir el rostro de la susodicha, en redes se difundió como una supuesta Belinda con quien estaría Natanael Cano.

Ahora, este video está volviendo a viralizarse debido a que Belinda lanzó su canción con el cantante de corridos tumbados.

Belinda ha sido víctima de la misoginia en más de una ocasión y muestra de ello no solo es el romance inventado con Natanael Cano, sino que también lo hicieron con Christian Nodal.

Como si la cantante no pudiera trabajar con nadie sin tener un vínculo sentimental y afectivo, cuando colaboró con Christian Nodal en La Voz, ya eran vistos como novios.

“De los besos que te di” fue la canción que Belinda cantó junto a Christian Nodal mientras estaban de jueces en La Voz, y cuando aún no eran novios.

Sin embargo, la química que mostraron en el escenario, hizo que inmediatamente los vinculan amorosamente. Luego se supo que se habían hecho novios.

Belinda está sacando sus corridos coquette y no solo colaboró con Natanael Cano, sino que Fidel, el vocalista de Marca Registrada se compartió con ella, y de pronto ya los habían shippeado.

Aunque solo se trató de una historia de un pizarrón con el nombre de Belinda y Marca Registrada, así como una selfie de Fidel con Belinda, comenzaron a surgir rumores de romance.

En una entrevista con Ventaneando, Fidel comentó que solo se trataban de temas laborales, diciendo que no iba a revelar de qué se trataba.

“No, todo bien, todo bien, solamente es tema laboral. Sí, tema laboral, No, no, no laboral nada más”.

Fidel, vocalista de Marca Registrada.