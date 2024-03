¿Quién es Fidel Oswaldo Castro? Conoce al vocalista de Marca Registrada que negó ser en nuevo novio de Belinda, luego de que aparecieron juntos.

El regreso a la música de Belinda -de 34 años de edad- causó gran controversia y es que decidió cambiar el pop por los corridos tumbados.

Su canción ‘Cactus’ alcanzó los primeros lugares de popularidad luego de que la letra y el video tenía varias referencias a la relación que mantuvo con Christian Nodal, de 25 años de edad.

Sin embargo, Belinda ha mostrado que su incursión en el regional mexicano va muy enserio y para ello ha colaborado con grandes representantes de este género.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Belinda con Fidel Oswaldo Castro, vocalista de Marca Registrada.

De inmediato surgieron rumores sobre una posible relación entre Belinda y Fidel Oswaldo Castro, vocalista de Marca Registrada.

En medio de la polémica, Fidel Oswaldo Castro, vocalista de Marca Registrada, ya habló sobre la relación que tiene con Belinda.

Pero muchas personas se han cuestionado sobre quién es Fidel Oswaldo Castro, conoce todo sobre el vocalista de Marca Registrada.

Fidel Oswaldo Castro nació en Culiacán, Sinaloa, México el 13 de febrero de 1994.

La vida del cantautor y acordeonista Fidel Oswaldo Castro cambió cuando se sumó a Marca Registrada.

Marca Registrada empezó tocando en bares y antros, donde fueron ganando popularidad hasta convertirse en una de las agrupaciones más conocidas en el regional mexicano.

La agrupación ha lanzado 17 discos, entre los que se encuentran:

Fidel Oswaldo Castro ha compuesto más de 250 temas, la mayoría de ellos forman parte del repertorio de Marca Registrada.

Fidel Oswaldo Castro nació en el año de 1994, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

Poco se conoce sobre la vida privada de Fidel Oswaldo Castro, pero el vocalista de Marca Registrada fue relacionado sentimentalmente con Belinda, aunque el negó esta información.

Debido a que Fidel Oswaldo Castro nació el 13 de febrero es del signo zodiacal Acuario.

De acuerdo con la astrología, los Acuario se caracterizan por ser personas con un gran afán de protagonismo y con la vista puesta en el futuro y en los asuntos de vanguardia.

Además de que son simpáticos, originales, brillantes, humanitario, independientes y creativos.

A través de las redes sociales se ha difundido un video en el que mostraría a Fidel Oswaldo Castro con su hijo.

De acuerdo con las redes sociales se dio a conocer que Fidel Oswaldo Castro tuvo un hijo con una mujer identificada como Valeria Sandoval.

Se desconoce cuál sería la relación que tendría con Fidel Oswaldo Castro con esta mujer, pues en su cuenta de Instagram no ha subido fotos con ella.

Fidel Oswaldo Castro no ha hablado sobre su nivel de estudios y es que ya lleva más de 10 años dentro de la industria musical.

Antes de unirse a Marca Registrada, Fidel Oswaldo Castro trabajó como lavador de autos y camarero en restaurantes en Culiacán.

Fidel Oswaldo Castro señaló que tiene 12 años dentro de la industria musical, dos solo y 10 con Marca Registrada.

Marca Registrada está formada por:

En medio de rumores sobre su posible romance con Belinda, Fidel Oswaldo Castro, vocalista de Marca Registrada, ya habló sobre está situación.

En entrevista para el programa Ventaneando, Fidel Oswaldo Castro dejó en claro que no mantiene una relación amorosa con Belinda.

El vocalista de Marca Registrada señaló que lo único que une con Belinda es un tema laboral, ya que estuvieron trabajando juntos.

Fidel Oswaldo Castro no quiso adelantar más sobre el proyecto, pero destacó que muy pronto las personas lo podrán ver.

“No, todo bien, todo bien, solamente es tema laboral. Sí, tema laboral. No, no, no, laborar nada más, por el momento no queremos tocar el tema, pero todo lo que se hace es tema laboral”

Fidel Oswaldo Castro