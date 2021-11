Niurka sale en defensa de Galilea Montijo tras ser llamada “una señora del narco” por su supuesto romance con Arturo Beltrán Leyva apodado ‘El Barbas’.

En entrevista con varios medios Niurka pidió a los reporteros no hacer caso de los rumores pues hasta el momento no han salido pruebas que involucren a Galilea Montijo con el narcotraficante.

De manera contundente, Niurka señaló que se pueden decir muchas cosas, pero hasta que no se tengan las pruebas todo queda en supuestos.

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de que se reveló que supuestamente Anabel Hernández la había mencionado en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’. Aunque la editorial negó la información, la conductora continúa en medio de la controversia.

Por su parte, Galilea Montijo destacó que esperará hasta que salga el libro para ejercer acciones legales en caso de que sea cierto de que fue vinculada sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva apodado ‘El Barbas’.

Niurka fue cuestionada sobre la situación que enfrenta Galilea Montijo y señaló que todo se maneja con pruebas.

“Somos equipo y trabajamos con pruebas, porque mamá Niu nunca se a mordido la lengua porque cada vez que abre el hocico aquí tienen la prueba y si no la tengo yo ya todos la vieron antes de que yo abrierá el hocico”

En ese sentido Niurka destacó que no se puede confiar en lo que una persona colocó en un libro sin ningún tipo de prueba.

Niurka puntualizó que para que puedan decir eso a ella le tienen que ver el rostro realizando las acciones que se señala en el libro.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Niurka les pidió a los reporteros que se olvidarán de esa situación hasta que no vean a Galilea Montijo “mamándosela al guey”.

Niurka destacó que de lo contrario puede venir cualquiera a decir cualquier cosa de las personas y los medios creerle sin necesidad de alguna prueba.

Ante los cuestionamientos Niurka señaló que ella ha expuesto vivencias que no pueden ser negadas ya que hay testigos.

“Yo he dado declaraciones de cosas vivenciales, reales, fuertes, que yo he vivido, pero nunca pueden decir que no porque hay testigos que también escucharon y vieron”

Niurka