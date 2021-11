Entre lágrimas, Galilea Montijo dice que emprenderá acciones legales tras ser llamada “una señora del narco”. La conductora de Hoy se dijo triste de que la vinculen con Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’.

Galilea Montijo se encuentra en medio de la controversia luego de que se rumora que la periodista Anabel Hernández había hablado de la conductora en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Cansada de todos los rumores sobre su persona, Galilea Montijo reveló que ya no dejará que la difamen pues ha perdido varias campañas por todo lo que se dice de ella sin pruebas.

Galilea Montijo (Agencia México)

Galilea Montijo triste de que se inventen esa clase de rumores sobre ella

Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que supuestamente el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández ventila una supuesta relación amorosa entre la conductora y Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’.

Los conductores del canal de Youtube ‘Sin embargo Al Aire’ revelaron que en el libro se habla de que Galilea Montijo le ayudó al líder del cártel de los Beltrán Leyva cuando se encontraba en la cárcel.

Para calmar los rumores, Galilea Montijo habló con varios medios donde negó que tuvo cualquier tipo de relación con el narcotraficante.

Entre lágrimas señaló que es muy triste que después de tantos años de carrera sigan surgiendo ese tipo de rumores, cuando ella se ha dedicado a trabajar.

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido” Galilea Montijo

Galilea Montijo ejercerá acciones legales si es verdad que en el libro se le vincula con un narcotraficante

De manera contundente Galilea Montijo destacó que esperará hasta que el libro salga para saber si la menciona y si es así ejercer acciones legales por difamación.

Galilea Montijo dejó en claro que será la autora la que tenga que demostrar lo que dice en ‘Emma y las otras señoras del narco’.

“En el momento que salen estas notas solo afectan a mí alrededor. ¿Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días?, pero si la mujer dice, debe tener pruebas” Galilea Montijo

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo se mostró muy molesta pues señaló que siempre le han inventado cosas y ella las ha dejado pasar, pero destacó que ya se cansó de siempre estarse defendiendo.

Galilea Montijo puntualizó que se le han inventado varios romances hasta con presidentes y todos han resultado ser calumnias.

“Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea, ¡ya estuvo bueno!” Galilea Montijo

Sin embargo se dijo que ya estaba cansada de que se digan calumnias sobre ella y las personas se lo creen sin que se muestren ningún tipo de prueba.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación” Galilea Montijo

Galilea Montijo pide que sean más severas las leyes contra la difamación

En este sentido Galilea Montijo pidió que sean más severas las leyes, pues destacó que las celebridades se ven afectado de este tipo de situaciones y no pueden defenderse.

Galilea Montijo recalcó que ahora ya se va a defender pues tiene un hijo a quien debe de cuidar.

“Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar” Galilea Montijo

De acuerdo con Galilea Montijo hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba de lo que se ha dicho de ella.

Galilea Montijo cuestionó que los artistas no tengan la manera de defenderse ante este tipo de difamaciones, por ello pidió que de verdad haya un castigo cuando sucedan este tipo de cosas.

En ese sentido destacó que han continuado las calumnias en su contra porque no ha ejercido acciones legales, pero ya llegó el momento en que es demasiado: “este rumor ya es el límite”.

Tras varios rumores sobre su salida del matutino, Galilea Montijo rompe en llanto en el programa Hoy, ¿tiene problemas por su amistad con Inés Gómez Mont? (Agencia México )

Galilea Montijo acepta que este tipo de rumores han afectado su carrera y familia

En el video Galilea Montijo reconoció que esta clase de rumores si la ha afectado pues ha perdido varios contratos y es algo que las personas no se dan cuenta.

“Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más” Galilea Montijo

Galilea Montijo rompió el llanto al hablar sobre cómo este tipo de rumores pueden afectar a su hijo y destacó que lo que más duele es la manera en la que se afecta en la vida personal más allá de lo que se diga en los medios.

“Me molesta, me pone triste porque he sido una mujer de trabajo. Mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente” Galilea Montijo

La conductora fue contundente y aseguró que por el momento son supuestos hasta que no salga el libro. Además señaló que es muy delicado si su nombre si aparece en ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Galilea Montijo puntualizó que todos sus trabajos han sido a través de agencias y todos sus pagos se encuentra comprobados. Por último señaló que si no pudo ayudar a su hermana con la prisión, menos a un narcotraficante.