Niurka le dice a Bobby Larios que perdió por sentirse “muy chingón” e hizo una semejanza con un pavo real, pues dijo que se sentía Luis Miguel.

La cubana ofreció una entrevista por las declaraciones que su expareja Bobby Larios dio en ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, mismas que dijo algunas son falsas y mal entendidas.

Niurka ofreció una entrevista a ‘De Primera Mano’ sobre las declaraciones que su expareja Bobby Larios, dio sobre ella y el productor Juan Osorio.

Pese a que Bobby Larios dijo que su noviazgo con Niurka fue armado por Juan Osorio, la cubana lo negó platicando que su relación con el productor no estaba bien.

Sin embargo, Bobby Larios le pidió dejarlo para que ellos pudieran tener una relación real.

“Juan y yo teníamos muchos problemas de pareja, cuando él contrató a Bobby para la novela se dio el romance, no se consolidó hasta que yo me fui de casa de Juan, Bobby me dijo no, necesitas resolver este punto”.

Niurka, bailarina.