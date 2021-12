Bobby Larios habla sobre su matrimonio con Niurka: “Fue una pesadilla todo lo que viví”

Bobby Larios habló sobre su matrimonio con Niurka Marcos: “Fue una pesadilla todo lo que viví”, confesó en una entrevista.

Fue durante una charla con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, donde Bobby Larios habló sobre su relación con Niurka Marcos.

Bobby Larios reveló que al terminar con Niurka lo perdió todo y dejó la mayor parte de sus pertenencias.

“Cuando me salí de esa casa se quedó toda mi ropa, todo se quedó ahí. Perdí todo, mi coche. Ya no aguantaba tanto, es decir, era tanto la cuestión de la presión. Soy una persona que siempre he sido muy tranquilo... en ese momento estallé”, narró.

Francis, Romina, Niurka y Bobby Larios (Agencia México)

“Fue una pesadilla todo lo que viví, todo lo que se me fue, todo lo que se me quitó, tú no sabes, la verdad. No se lo deseo a nadie ni se lo deseo a Juan tampoco”. Bobby Larios

Confesó también, que su separación se debió a un conflicto de su hijo, con el de Niurka; Emilio Osorio.

“Hubo una discusión por los niños, entonces yo agarré a mi hijo y le dije: ‘¿Sabes qué...?’ (el problema fue) con Emilio, pero era cosa de niñitos, que se peleaban, Niurka se molestó, entró gritando, se dijo, yo me molesté. No me gustó la forma de cómo era el trato”, dijo Bobby Larios.

“Yo tomé la decisión de decir: ‘Me voy, me largo’ porque ya no aguantaba, ya la presión era tanta dentro de esa relación que tomé la decisión de salirme y cuando me salí, nada más me fui con una maleta, mi coche y unas joyas que yo había comprado”, añadió.

Bobby Larios revela que su matrimonio con Niurka fue falso

Bobby Larios comentó que su boda con Niurka Marcos fue “invadida” por reporteros, gracias a un cantante cubano.

“El cubano (Eduardo Antonio) abrió la puerta para que toda la prensa se metiera porque él estaba enojado con Niurka por no invitarlo a la boda, aunque eran compatriotas”, contó Bobby Larios.

“Después a Eduardo Antonio me lo encuentro en Miami y me dice: ‘Te quiero pedir perdón y disculpas porque yo fui quien abrió las puertas para que entrara la prensa”, continuó.

Pese a la oscura relación que vivió junto a Niurka, el actor reveló que su boda realmente no tuvo validez pues el cura que ofició la boda resultó ser “pirata”, según declaró Bobby Larios.

“Gracias a Dios que fue pirata esa boda”, expresó sobre su matrimonio con Niurka.