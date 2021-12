Niurka arremete contra Anabel Hernández: “Que perra eres desgraciada”. La vedette arremetió contra la periodista y lamentó que sea una mexicana quien escribió el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Para Niurka, Anabel Hernández solo escribió el libro ‘ Emma y las otras señoras del narco ’ para lastimar a las mujeres y poder lucrar con su situación.

Al ser cuestionada sobre los famosos que han negado su posible vinculo con el narcotráfico, Niurka señaló que es normal pues tienen miedo de ser atacados .

Varias celebridades se encuentran en medio de la polémica luego de que Anabel Hernández expuso su supuesta relación con personas vinculadas con el narcotráfico en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

En entrevista con el canal de YouTube, ‘Magaly Ortiz TV’, Niurka habló sobre la controversia que se ha generado con el libro y arremetió contra Anabel Hernández.

Niurka destacó que es feo que Anabel Hernández lance un libro con el objetivo de lastimar a otras mujeres. De acuerdo con la vedette con ‘Emma y las otras señoras del narco’ solo se jode a las personas.

En el video Niurka señaló que no podía creer que sea una mexicana quien haya escrito el libro y tachó a la periodista de desgraciada.

Niurka señaló que no quería dar su nombre porque no le quería dar más publicidad.

“No me gustó cuando me enteré. No voy a decir su nombre porque no le voy a dar ningún tipo de publicidad”

Niurka