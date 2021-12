Niurka no se siente perseguida por la DEA tras conocer a un narco. La vedette cuestionó cuál es la paranoia respecto a que las celebridades conozcan a personas vinculadas al crimen organizado.

En entrevista con ‘Suelta la Sopa’, Niurka señaló que el que una celebridad tenga una relación con una persona relacionada con el narcotráfico no quiere decir que también se dedique a eso.

Niurka le pidió a Anabel Hernández que se prepare pues posiblemente dos o tres personas se le vayan a la yugular porque tocó fibras que no debería de tocar con el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Niurka (Tomada de Video)

Niurka cuestionó cuál es la paranoia de que famosos conozcan a narcos

El libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández ha causado gran controversia por exponer la supuesta relación de varios famosos con personas vinculadas al narcotráfico.

Niurka se ha expresado en contra de la publicación del libro y cuestionó la controversia que se ha generado pues aseguró que las celebridades pueden conocer a personas vinculadas al narco sin que ellas se vean involucradas en sus asuntos.

En entrevista con ‘Suelta la Sopa’ Niurka destacó que convivir con personas ligadas al narcotráfico no te vincula con ese medio y le pidió a Anabel Hernández tener cuidado con lo que escribió.

“Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo. Aguas mamita con lo que escribiste” Niurka

En ese sentido, Niurka puntualizó que pudo haber tenido relaciones con una persona ligada al narcotráfico, pero eso no la vincula con sus negocios.

“Yo me pude haber cogido a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende. El hecho de que me lo haya cogido no significa que me la meta tampoco” Niurka

Niurka confesó que tuvo contacto con un narcotraficante en un restaurante y ella lo conoció ya que para ella era un fan que la quería conocer.

“He llegado a un restaurante me he sentado en mi mesa, la persona esta muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer” Niurka

En el video Niurka puntualizó que no entiende la paranoia que se ha generado porque se conozca a personas vinculadas con el narcotráfico.

“Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia” Niurka

Niurka advierte a Anabel Hernández por tocar fibras sensibles que no debería

Durante su conversación Niurka le advirtió a Anabel Hernández de que podría haber acciones en su contra porque tocó fibras que no deberías de tocar con el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

“Creo que va a haber dos o tres enojados que si te van a llegar a la yugular, así que si estas lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar” Niurka

Niurka señaló que Anabel Hernández debe de probar todo lo que escribió en su libro, ya que no solo debe de decir sino que debe de comprobar que lo que está señalando es verdad.

“No es nada más decir yo sé o me contó fulano o me dijo no, tienes que sustentarlo, respaldarlo y decir este es la prueba de que yo no estoy difamando porque es la vida de las personas” Niurka

Durante su conversación, Niurka habló sobre Galilea Montijo y destacó que es normal que se haya molestado pues ahora tiene una familia.

“Como lo dijo Galilea, y no lo dijo enojada sino preocupada, en cualquier época de mi vida pasada no importa, pero ahorita yo tengo familia” Niurka