Niurka reveló que su romance con Juan Vidal en ‘La casa de los famosos’ fue real y que él se portó con ella como un caballero, por lo que no le importan las declaraciones de Cynthia Klitbo, a quien llamó boba por darle dinero al actor.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal comenzaron un noviazgo el año pasado y a principios del 2022 dieron a conocer su ruptura, asegurando que todo lo habían hecho pacíficamente y seguían siendo amigos.

Meses después, la actriz reveló que había sufrido maltratos por parte de Juan Vidal durante su relación, pues la agredía por roncar y le quedó a deber dinero.

Pero estas situaciones parecen no importarle a Niurka, pues dice que cuando Juan Vidal salga de ‘La casa de los famosos’, ella lo estará esperando.

Niurka se burla de Cynthia Klitbo por darle dinero a Juan Vidal

Durante una entrevista con ‘De Primera Mano’, Niurka reveló que tuvo relaciones sexuales con Juan Vidal dentro del reality show.

Le contaron que Juan Vidal le debía dinero a Cynthia Klitbo y ella en broma agradeció que le dijeran para que ella no le prestara. También dijo que si el actor la llegaba a violentar, ella lo golpearía y lo agarraría dormido.

La cubana ofreció una conferencia de prensa para hablar de sus conflictos con Telemundo, a quien acusa de sacarla del reality y de ‘manchar’ su imagen.

Posteriormente fue cuestionada sobre su relación con Juan Vidal y habló de Cynthia Klitbo, a quien tachó de ardida.

“Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, pero yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierd...de la gente, te ves fea, te ves ardida, te ves como que no te salieron las cosas como tú querías” Niurka

La actriz declaró que Juan Vidal era un vividor con problemas de ira y que era un depredador.

Sobre el dinero que el actor le debe a Cynthia Kiltbo, Niurka la llamó boba: “¿Pa’ qué le dio dinero? Tan boba. Es que dejen de darle dinero a los hombres”.

La vedette dijo que ella también roncó en ‘La casa de los famosos’ y que Juan Vidal no le dijo nada, cuando Cynthia Klitbo le hizo fuertes reclamos por esta misma razón.

Niurka reveló que había tenido relaciones sexuales con Juan Vidal en tres ocasiones dentro del programa y sin protección.

Ahora estaría dispuesta a seguir su romance con el actor, cuando este salga del reality show, pero si no funciona, a Niurka no le importan, ya que asegura que no sufre por apego.