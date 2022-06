La salida de Niurka de ‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar, pues ahora Laura Bozzo explotó contra Ivonne Montero por alegrarse de que la vedette haya sido eliminada.

Ivonne Montero fue una de la que nominó a Niurka, porque la vedette se negó a participar en una dinámica del programa y la tachó de egoísta.

Cuando la cubana se enteró que estaba nominada, Ivonne Montero trató de mostrarle su apoyo y ella le hizo un desplante.

Tras la salida de Niurka de ‘La casa de los famosos’, Laura Bozzo se encontraba platicando con sus compañeros cuando Ivonne Montero manifestó que estaba feliz con la eliminación de la cubana.

Laura Bozzo explota contra Ivonne Montero por culpa de Niurka

Durante el desayuno, Laura Bozzo habló sobre la salida de Niurka, cuando Ivonne Montero manifestó que estaba feliz por la salida de la vedette.

La conductora trató de evitar un enfrentamiento y le dijo a Ivonne que no estaba hablando con ella, a lo que la actriz usó un tono desafiante para comenzar a discutir.

“Usted no me dirija la palabra porque yo no le dirijo la palabra” mencionó Laura Bozzo mientras Ivonne Montero seguía alegando.

Ivonne manifestó que el estar en un mismo cuarto no significaba que se tenía que someter, haciendo referencia al equipo de Niurka.

Laura siguió evadiendo los comentarios de Ivonne Montero y luego manifestó que se alegraba por la salida de Niurka: “Yo voté por ella, me agrada la idea de que se haya ido”.

Exigió que la peruana se limitara a dirigir a las demás personas de la casa, por lo que Laura Bozzo explotó y le dijo que no le hablara, pues Ivonne no existía para ella.

Ivonne Montero la llamó ‘ridícula’ y la Laura Bozzo le contestó: “Ridícula tu mamá”, por lo que la actriz explotó y le dijo que con su mamá no se metiera.

Ivonne Montero se pelea con Laura Bozzo (Especial)

La conductora se burló de Ivonne Montero asegurando que con Niurka nunca se hubiera puesto a pelear como con ella: “Le tenías pavor”.

Al final Laura Bozzo llamó cobarde a Salvador Zerboni por hablar a sus espaldas con Ivonne y aseguró que lo iba a ‘destruir’ por ser ‘doble cara’.

Por otro lado, Ivonne Montero envió un comunicado donde pedía a Telemundo que dejara de desprestigiarla, pues solo mostraban video donde dañan su imagen.