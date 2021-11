Niurka cuestiona que Juan Osorio es criticado y Gianluca Vacchi aplaudido: “A la mejor Juan la tiene más grande”. La vedette aseguró que ambos son personas grandes saliendo con mujeres más jóvenes.

Al ser cuestionada sobre si iría a la boda de Juan Osorio con Eva Daniela, Niurka señaló que si la invitan estaría ahí pues le pone muy feliz que el productor llegue al altar.

Niurka dejó en claro que ella no debe de estar de acuerdo porque no está saliendo con Eva Daniela e incluso pidió “que la dejen putear en paz”.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka habló sobre la boda de Juan Osorio y Eva Daniela. Ante los cuestionamientos de los reporteros la vedette se mostró muy feliz con la noticia.

Niurka incluso destacó que podría ir a la boda si es que la invitan ya que no tiene ningún problema con Juan Osorio.

De manera contundente Niurka puntualizó que no entiende por qué Juan Osorio es tan criticado por su relación con Eva Daniela cuando Gianluca Vacchi es totalmente aplaudido, aunque también tenga una relación con una mujer más joven que él.

Niurka señaló que las personas se dejan guiar porque Gianluca Vacchi es un hombre guapo y Juan Osorio no es considerado de esta manera.

En ese sentido Niurka insinuó que Juan Osorio la podría tener más grande que Gianluca Vacchi.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Niurka destacó que ya deberían detenerse las críticas hacia la pareja pues ambos son adultos y saben lo que hacen.

Al ser cuestionada sobre si aprueba la relación de Juan Osorio con Eva Daniela, Niurka dejo en claro que a ella no le tiene que gustar la actriz pues no se encuentra saliendo con ella.

“A mí no me tiene porque gustar ella para Juan, pues si yo no soy la que me la estoy cogiendo. Nadie puede meterse en eso, es decisión de ellos”

