Niurka Marcos comparte el proceso de su árbol de Navidad junto a Emilio Osorio (VIDEO)

La vedette y actriz Niurka Marcos compartió el proceso de su árbol de Navidad junto a su hijo Emilio Osorio; publicó un video.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde Niurka Marcos presumió su pino de Navidad, junto a Emilio Osorio.

“Bueno pues mi mamá me pidió que hiciéramos un video de que estamos iniciando lo de Navidad”, dice Emilio Osorio al inicio del clip, en el que se ve de fondo su árbol navideño, aún sin adornar.

“Ay no, ese no me gusta”, dice Niurka Marcos; “Entonces este ya no”, dice Emilio Osorio antes de pausar el audiovisual.

Niurka Marcos y Emilio Osorio (@niurka.oficial / Instagram)

“Ya convencí a mi mamá de decir que en realidad ella me dijo que hiciéramos un video”, inicia diciendo el hijo de Niurka Marcos en un nuevo clip.

“Ay, es que por qué me evidencias, ¿no puedes hacerlo actuado? Ay es que por qué eres como yo, desgraciado”, responde la vedette.

“Venimos a Mérida, entonces estamos haciendo el árbol de Navidad, Kim está con las luces en este momento”, relata Emilio Osorio.

“Ellos solamente están estorbando”, dice señalando a sus perros; “No están estorbando, son tus hermanos”, le dice Niurka Marcos.

En un nuevo clip, se puede ver el árbol de Navidad, ya con las luces, “Gente, seguimos en el proceso de hacer el árbol, ahora ya va de esta manera”, dice Emilio Osorio.

“Pero nos encontramos a un señor en calzones que está ayudándonos; lo recogimos en la calle y ahora nos está ayudando”, cuenta también el hijo menor de Niurka, entre carcajadas.

Emilio Osorio también aprovechó para enviar un saludo a su novia, la actriz y cantante Karol Sevilla, “Extraño a mi novia”, dijo.

Niurka Marcos compartió la serie de clips y añadió en la descripción: “Iniciando la puerta del árbol con un final feliz”.

Tal como Niurka, Emilio Osorio también compartió un par de historias del proceso de su pino de Navidad, “Estamos haciendo el árbol de Navidad ¿Qué sientes de que tu hijo más menor ya va a cumplir 19 años?”, dice Emilio.

“Que ya me estoy haciendo más viejita”, le responde Niurka.

Mientras tanto, Niurka Marcos continúa compartiendo su día a día a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con casi 2 millones de seguidores.