La pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente, dice saber exactamente qué pasó con el polémico exnovio de Ninel Conde, Larry Ramos, quien aparentemente habría sido asesinado en la huida .

Recordemos que el empresario está acusado de realizar fraudes millonarios, pues en 2013 habría creado la empresa ‘The W Trade Goup’ junto con otros cómplices, explícitamente con ese propósito.

Ahora mismo, Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia y se dice que realmente fue traicionado y asesinado. No obstante, Mhoni Vidente tiene otra información.

La pitonisa aseguró en su más reciente video que el polémico exnovio de Ninel Conde no está muerto, sino que anda de parranda.

Ninel Conde y Larry Ramos (@ninelconde)

¿Ninel Conde podría ir a la cárcel por culpa de Larry Ramos? Esto sabe Mhoni Vidente

Ya que Mhoni Vidente afirma que Larry Ramos no está muerto, sino que aún sigue escondido, la pitonisa ahora cree que Ninel Conde está siendo investigada .

Así es, la justicia estaría también tras la cantante, pues existe una investigación para dar con el paradero de los 30 millones de dólares (587 millones 772 mil pesos) con los que se habría hecho su exnovio.

Y es que las autoridades creen, según opina Mhoni Vidente, que Ninel Conde podría tener en su poder ese dinero .

Pero eso no es todo, la pitonisa también se lanzó duro contra la cantante, afirmando que su estrella se apagó, pues “ya no hace nada, ya no canta, ya no actúa ni baila” , dijo.

Y Mhoni Vidente agregó: “¿todavía existe Ninel Conde? La deberían meter a un reality ya que no hace nada”, porque al parecer Eugenio Derbez no es el único artista que la tiene molesta.

Y no conforme con eso, de la cantante también expuso una teoría machista: que los hombres sólo la usan sexualmente, pero que a ella le gusta que le den joyas y dinero.