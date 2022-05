Giovanni Medina salió a dar su versión de los hechos, luego de que Ninel Conde lo acusara de negarle la entrada a su casa para visitar a su hijo.

En entrevista con medios, Giovanni Medina desenmascaró a Ninel Conde y dijo que ella es quien no quiere ver al niño.

Y es que, en más de una ocasión, Ninel Conde habría faltado a las visitas con su hijo que se negociaron en el juicio.

Giovanni Medina responde a Ninel Conde; no vio a su hijo porque llegó tarde

Giovanni Medina mintió sobre Ninel Conde; la actriz no llegó tarde al encuentro con su hijo

Giovanni Medina se presumió como un excelente padre para Emmanuel, el hijo que comparte con Ninel Conde.

Esto, luego de que Ninel Conde lo acusara de negarle la entrada a su casa para ver al menor y, en consecuencia, afectar el vínculo madre e hijo .

En entrevista con Chisme No Like, Giovanni Medina aseguró estar en la mejor disposición para que Ninel Conde se reencuentre con su hijo .

Sin embargo, según las declaraciones de la famosa, esto sería una mentira.

“No me deja verlo”, ha acusado Ninel Conde.

Giovanni Medina exhibió a Ninel Conde como una mamá que, desde el juicio, muestra desinterés por su hijo .

De acuerdo con el empresario, Ninel Conde no tiene como prioridad el bienestar de Emmanuel y, por tanto, no obtuvo la custodia del menor.

“Un hijo tiene que ser una prioridad; cuando no es así, los niños lo resienten (...) Ninel desatendió el juicio, no hubo argumentos.”

Finalmente, Giovanni Medina hizo énfasis en que Ninel Conde es quien “no ha podido” ver a su hijo en las visitas programadas.

Desmintiendo, así, lo dicho por Ninel Conde en contra del empresario.

“Cuando no se han visto, es porque ella no ha podido (...) no es tarde para que ella cambie sus prioridades y ponga a sus hijos primero.”

Giovanni Medina