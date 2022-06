Lorena Herrera dice que Ninel Conde solo tiene un éxito musical en su carrera, se trata nada más y nada menos que del tema ‘El bombón asesino’, que fue lanzado en el 2009.

Tras mostrarse muy feliz del éxito que ha tenido su tema ‘Con nadie más’, Lorena Herrera de 55 años de edad fue cuestionada sobre si podría colaborar con Ninel Conde de 45 años de edad.

Lorena Herrera compartió que aunque no es una gran cantante como Yuri o Thalía, sus seguidores le han pedido que siga lanzando música por lo que ella ha decidido presentar nuevos temas.

Lorena Herrera asegura que no tiene necesidad de abrir su cuenta de OnlyFans

Luego de confirmar que se encontraba en pláticas para poder entrar a ‘La casa de los famosos’, Lorena Herrera fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a realizar una colaboración con Ninel Conde.

En entrevista compartida por Berenice Ortiz, Lorena Herrera se mostró muy contenta con el gran recibimiento que ha tenido su nueva canción ‘Con nadie más’.

Al ser cuestionada sobre si se encuentra abierta a realizar una colaboración con Ninel Conde, Lorena Herrera bromeó con la situación y ante las risas de los reporteros destacó que sería fantástico.

“Por el amor de Dios, que se me haga por favor, al fin tener yo un éxito como cantante. Ella y yo sería fantástico”

Lorena Herrera señaló que en estos momentos está haciendo cosas que disfrute y entre risas destacó que espera que si se le haga poder trabajar con Ninel Conde.

Al ser cuestionada sobre qué canción podrían grabar juntas, Lorena Herrera dejo en claro que ella tiene varios éxitos mientras que Ninel Conde solo tiene uno.

De inmediato los reporteros le señalaron que era más entonada que Ninel Conde, sin embargo Lorena Herrera puntualizó que ella también tenía talento.

Lorena Herrera puntualizó que Ninel Conde no se puede enojar por decir que solo tiene un éxito, pues se trata de una verdad.

“No, es como si yo me molestará porque dijeran de mi que yo no soy la gran cantante, uno no tiene por qué enojarse que alguien te diga tus verdades”

