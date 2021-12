Ninel Conde bromea con sus fans al mostrar sospechosa ‘pancita’. La famosa se describió “muy feliz” con la sorpresa.

Vía Instagram, Ninel Conde compartió un par de imágenes para darles una especial noticia a sus más de 4.9 millones de seguidores .

“Algo dentro de mí me tiene muy feliz”, escribió Ninel Conde al pie de su reveladora fotografía.

Ninel Conde publica sospechosa foto con ‘pancita’

Ninel Conde no se aguantó las ganas de compartir con sus fans la noticia de su dulce espera .

A través de Instagram, Ninel Conde se dejó ver con una sospechosa ‘pancita’ en una pose reveladora.

Además, el mensaje que escribió la famosa -de 45 años de edad- dejó a muchos boquiabiertos.

“Es una felicidad tan grande e indescriptible que no podía esperar más para contarles.” Ninel Conde

Ninel Conde muestra sospechosa 'pancita' (@ninelconde / Instagram)

Ante el asombro de muchos, Ninel Conde aclaró que era necesario mirar la segunda fotografía para descubrir su secreto .

Resulta que todo se trató de una broma por el Día de los Santos Inocentes.

Al parecer, la ‘pancita’ de Ninel Conde solo es producto de los antojos de esta temporada.

Ninel Conde bromea con fans (@ninelconde / Instagram)

La broma de Ninel Conde para sus fans, ha sido del gusto de más de 24 mil seguidores.

Además, recibió comentarios de asombro de algunos que, en primer momento, creyeron que Ninel Conde sí estaba embarazada.

“Queeeé”; “No puede ser, que buena noticia”; “Comparto tu emoción, hermosa”, escribieron.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Otros más, al contrario, se dijeron incrédulos a cualquier noticia de embarazo de las famosas.

Pues, en el Día de los Santos Inocentes, “todas las famosas están en cinta”.

“Jajajaja, casi me la creo”; “Me ilusioné”; “No me asustes así”; “Ya me tenías con el Jesús en la boca”, destaca en comentarios.

Ninel Conde aprendió a valorar “los pequeños detalles”

Ninel Conde tuvo un año 2021 lleno de altibajos.

Ya sea por los problemas legales alrededor de su hijo; o bien, a causa de su expareja Larry Ramos, Ninel Conde no pudo escapar de la polémica.

Larry Ramos y Ninel Conde (Agencia México)

Como una reflexión en vísperas de Año Nuevo, Ninel Conde compartió una fotografía de ella misma en las orillas del mar.

Junto a la instantánea, Ninel Conde reconoció que tuvo muchos aprendizajes dentro de los retos que superó.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones y situaciones, pero llegamos al final con un montón de cosas que agradecer.” Ninel Conde

Ninel Conde aseguró que, en los últimos días del 2021, aprendió a “disfrutar hasta de lo más mínimo”.