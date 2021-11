Ninel Conde: Giovanni Medina no quería a Larry Ramos cerca de su hijo (VIDEO)

Luego de la polémica que envuelve a Ninel Conde, su expareja Giovanni Medina reveló que no quería a Larry Ramos cerca de su hijo Emmanuel.

Este martes, Giovanni Medina habló sobre el reencuentro que, tras año y medio de conflictos legales por la custodia de su hijo, Ninel Conde y Emmanuel finalmente tendrán.

“Estamos contentos, porque al final de cuentas nosotros, bueno cuando hablo de nosotros me refiero a Emmanuel y a mí; queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres”. Giovanni Medina

El padre del hijo de Ninel Conde expuso, durante una entrevista para el programa Ventaneando, que, si antes apelaba a la posibilidad de que Emmanuel y ella se reunieran, era por las condiciones.

“Yo siempre señalé que yo estaba deseoso de eso, pero en la condiciones adecuadas, antes no las había, hoy las hay y la verdad es que he decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad, porque considero que es correcta”, declaró.

Giovanni Medina (Ventaneando / YouTube)

“Se ha dictado una convivencia cada quince días a partir de hoy en un espacio seguro que es la casa de Emmanuel (…) Tres horas dictó la autoridad, o lo que dure de manera sana de manera natural, orgánica”. Giovanni Medina

El ex de Ninel Conde también habló sobre los pormenores de las visitas: “Aquí lo que intenta la autoridad es que creemos el vínculo entre madre e hijo, que se cree esa relación y solicité también la presencia de una autoridad y tengo que estar yo por ser el padre que tiene la custodia”.

Detalló también que los encuentros entre Emmanuel y Ninel Conde “van a ser grabados”.

“En algún momento Ninel, con sus muy personales métodos, intentó confrontarme, enemistarme con el senador, pero afortunadamente lo que se logró fue que nos sentamos en la mesa dos personas que creemos en el buen entendimiento, en las razones y en darle buena causa”. Giovanni Medina

“Coincidimos en que hay condiciones adecuadas y que hay que darle fluidez, ya no apelar, ya no ampararnos. Nos hubiéramos llevado otro año por lo menos”, expuso.

Giovanni Medina no quería al esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, cerca de su hijo

Luego de cuestionar a Giovanni Medina, las razones por las que consideraba poco óptimas las circunstancias para permitir a Ninel Conde ver a su hijo, dijo que “de entrada, el esposo de Ninel”.

Larry Ramos y Ninel Conde (Agencia México)

“Si estas convivencias me las hubieran impuesto en otro lado, yo no hubiera estado de acuerdo porque yo no sé si ese señor esté escondido por ahí cerquita o qué investigaciones haya al respecto”, detalló.

Cabe recordar que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, es buscado por cometer fraude electrónico por más de 21 millones de dólares.

Giovanni Medina recordó cuando habló del fraude de Larry Ramos.

“Yo me acuerdo cuando, en algún momento lo mencioné, porque yo tenía información, que había una investigación muy seria y que vendría esta detención y yo no podía exponer mi hijo a esto; había quien hasta se burlaba de eso”, relató.

“Hoy en día vimos los resultados y tengo los mismos datos en el sentido de que, tanto las víctimas como la propia autoridad en diferentes países no se van a quedar viendo que se escape con el dinero y se pierda ese señor”, agregó.

“A ese tipo de cosas es a las que no puedo arriesgar a mi hijo”. Giovanni Medina

Explicó también que las condiciones son correctas porque “va a haber una autoridad presente”.

“Ella va a ir a la casa pero me tiene demandado por daño moral, como los abogados no le cobran, pues le encanta” dijo también Giovanni Medina para concluir.