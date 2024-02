¿Nicki Nicole usó inteligencia artificial para ‘cortar’ con Peso Pluma? Esto encontraron en su mensaje de ruptura.

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece Peso Pluma, de 24 años de edad, tomado de la mano de una mujer que no es Nicki Nicole, su entonces novia.

Nicki Nicole, de 23 años de edad, reaccionó a las imagenes con un mensaje en Instagram donde pareció confirmar que Peso Pluma le había sido infiel, razón por la que había decidido terminar con él.

El texto de Nicki Nicole fue puesto bajo la lupa de un internauta, quien afirma que la rapera argentina recurrió a la inteligencia artificial para escribir el mensaje de ruptura.

Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel y ella no se quedará ahí. (@nicki.nicole)

¿Cómo llegó a esta conclusión el usuario de la red social X -antes Twitter-? El internauta comentó que en el prompt del chatbot de OpenAI colocó la siguiente instrucción:

“Genera una frase sobre cuando no hay respeto en una relación y por eso prefieres irte de ahí”.

Según el internauta, resultado que obtuvo de ChatGPT fue un texto muy similar al que Nicki Nicole compartió en sus historias de Instagram para anunciar el término de su noviazgo con Peso Pluma:

“El respeto es una parte indispensable del amor. Aquello que se ama, se respeta; y lo que se respeta se cuida. Cuando no hay cuidado ni respeto, yo no me quedo. En ese punto, prefiero alejarme”.

Supuesta respuesta de la inteligencia artificial a usuario de X