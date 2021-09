Nicki Minaj afirma que “el amigo de un primo” quedó impotente por la vacuna contra el Covid-19

Nicki Minaj confesó que no asistió a la Met Gala 2021 porque no cumplía con uno de los requisitos: estar vacunada contra el Covid-19.

Esto la hizo blanco de cuestionamientos, ante lo cual Nicki Minaj afirmó que el “amigo de un primo” que habría sufrido problemas de fertilidad por la vacuna contra el Covid-19.

El revuelo causado por esta nueva declaración de Nicki Minaj hizo que el mismísimo Anthony Fauci, encargado de la estrategia contra el Covid-19 en EU, se pronunciara al respecto.

El 13 de septiembre, Nicki Minaj publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde reveló que aun no ha recibido la vacuna contra el Covid-19.

Esto le impidió acudir a la Met Gala 2012, lo que Nicki Minaj dijo no considerar motivo suficiente para recibir el fármaco.

Si bien Nicki Minaj no se declaró “anti vacunas”, declaró que aun no confía en la vacuna contra el Covid-19 y por eso sigue esperando a recibirla.

“Quieren que se vacune para el Met. si me vacunan, no será para el Met. Lo será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Use la máscara con 2 hilos que agarran su cabeza y cara. No ese suelto 🙏♥”

Nicki Minaj