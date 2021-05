Nicki Minaj está relanzando su álbum ‘Beam Me Up Scotty’, un mixtape lanzado originalmente en el año 2009, que llegó a Billboard con el tema ‘I Get Crazy’.

En la nueva edición, el disco de Nicki Minaj, cuyo título hace alusión a una frase icónica de la serie Star Treck, que cuenta con nuevos remixes y colaboraciones.

Para generar hype entre sus fans, Nicki Minaj, de 38 años, puso en marcha una candente campaña en redes sociales que la muestra prácticamente desnuda.

Nicki Minaj evita censura de Instagram con semi desnudo

El pasado viernes 14 de mayo, Nicki Minaj hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que anunció una transmisión en directo.

La rapera señaló que durante su ‘en vivo’ daría detalles sobrel nuevo disco, que celebra los 12 años del lanzamiento de ‘Beam Me Up Scotty’.

Pero lo que más llamó la atención fue que Nicki añadió a su publicación un par de fotos en extremo candentes, que según indicó, fueron tomadas en su salón de belleza.

En las imagenes, Minaj aparece sentada en una silla de estética, usando solamente una tanga, apenas visible, una gorra rosa con la palabra ‘icon’ y algunas joyas.

Publicación de Nicki Minaj en Instagram (@nickiminaj / Instagram)

Nicki Minaj suma millones de likes en Instagram con semidesnudo

Para que enormes senos no quedaran totalmente al desnudo y pudieran ser censurados por Instagram, la cantante decidió cubrir sus pezones con un brazo.

Sus fans quedaron tan contentos con el semidesnudo que las fotos sumaron más de cuatro millones de ‘Likes’ y cientos de agradecidos comentarios.

Publicación de Nicky Minaj en Instagram (@nickiminaj / Instagram)

¿Qué tiene de nuevo ‘Beam Me Up Scotty’, de Nicky Minaj?

La nueva edición de ‘Beam Me Up Scotty’ contine 23 canciones, entre ellas grandes éxitos como ‘Itty Bitty Piggy’, ‘Slumber Party’, ‘I Get Crazy’ y ‘Kill Da DJ’.

Tres de estos temas son nuevos y se titulan ‘Fractions’, ‘Seeing Green’ y ‘Crocodile Teeth (Remix)’, una de ellas incluye una colaboración con Drake y Lil Wayne.

Durante su transmisión en vivo por Instagram, Nicki Minaj se reunió con Drake para hablar sobre la nueva canción que hicieron, así como dle bebé de la rapera.

La reunión fue presenciada por más 850 mil fanáticos, así que el semidesnudo definitivamente logró su cometido.