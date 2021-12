Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, recuerda como se veía en bikini hace un año mientras vacacionaba en Oaxaca junto con el actor.

De acuerdo con algunas declaraciones Nerea Godínez y Octavio Ocaña iniciaron su relación por estas mismas fechas durante el 2020.

En las historias de su cuenta de Instagram, Nerea Godínez publicó varios recuerdos que hizo al lado su prometido Octavio Ocaña quien murió el día 29 de octubre del 2021.

A pesar de que Nerea Godínez ya se encontraba comprometida con Octavio Ocaña, la pareja a penas cumpliría un año de haber comenzado su relación.

En sus publicaciones Nerea Godínez compartió varias imágenes al lado del actor de vecinos y algunos videos hechos por personas que apoyaban su relación.

Pues a pesar de que el tiempo que Nerea Godínez y Octavio Ocaña compartieron fue corto, ambos viajaron y compartieron mucho.

Incluso en un video Nerea Godínez señaló que debido a la cantidad de lugares que visitaron juntos, actualmente le cuesta trabajo tanto estar en su casa como pensar en otros lugares ya que termina llorando.

En comparación con el año pasado en que Nerea Godínez se tomó la fotografía en bikini, actualmente la novia de Octavio Ocaña se encuentra viviendo momentos mucho más difíciles.

Y es que casualmente su recuerdo de hace un año tenía escrita en la descripción parte de la letra de la canción de Mercedes Sosa ‘Como la cigarra’, canción que habla de la superación.

“Tantas veces me mataron / Tantas veces me morí / Sin embargo estoy aquí resucitando / Gracias doy a la desgracia / Y a la mano con puñal / Porque me mató tan mal”

Mercedes Sosa ‘Como la cigarra’