Novia de Octavio Ocaña cierra su cuenta de Instagram tras ataques en su contra. Nerea Godínez se alejó de las redes sociales luego de que denunció que había recibido acusaciones de que había tenido que ver con la muerte del actor.

A tres semanas de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez sorprendió al desaparecer de las redes sociales por el acoso que vivía constantemente.

En los últimos días, Nerea Godínez había utilizado sus redes sociales para compartir fotos y videos de momentos felices que vivió junto a Octavio Ocaña.

En plena investigación por la muerte de Octavio Ocaña, su prometida Nerea Godínez cerró su Instagram. De manera sorpresiva su cuenta ya no se encuentra disponible en la plataforma.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual Nerea Godínez eliminó su cuenta de Instagram, sin embargo en los últimos días la prometida de Octavio Ocaña había recibido varios ataques.

Tras la muerte de Octavio Ocaña usuarios acusaron a Nerea Godínez de supuestamente haber estado detrás de su fallecimiento e incluso algunos señalaban que solo se encontraba con el famoso por interés.

Algunas personas señalaron que Nerea Godínez solo quería llamar la atención por la manera en la que se mostraba en redes. Oreos usuarios cuestionaron que la prometida de Octavio Ocaña nunca se mostró llorando.

Luego de todos los ataques que había recibido, Nerea Godínez compartió un video en donde aseguró que ella no había sido responsable de la muerte de Octavio Ocaña.

En su video Nerea Godínez dejó en claro que ella prefería llevar su dolor en privado y pidió de manera explicita no ser relacionada con la muerte del actor conocido por interpretar a Benito en ‘Vecinos’.

A pesar de su mensaje, los ataques no cesaron por lo que Nerea Godínez ya había advertido sobre la posibilidad de cerrar su cuenta de Instagram para ponerle un alto a los haters.

“Ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada, entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más”

