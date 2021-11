Novia de Octavio Ocaña asegura que se le ha manifestado el espíritu del actor: “Me tiró cosas”. A casi tres semanas de la muerte del famoso, Nerea Godínez habló sobre cómo ha afrontado estos días sin su prometido.

En entrevista compartida por el programa ‘De Primera Mano’, Nerea Godínez confesó que toda la familia de Octavio Ocaña ha vivido sucesos paranormales por lo que creen que se trata del actor.

Sobre las críticas que ha recibido tras la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez reveló que ha sido muy difícil lidiar con los haters pues ella no es una figura pública.

La muerte de Octavio Ocaña sigue generando gran controversia por los datos que se han filtrado sobre el fallecimiento del famoso por interpretar a Benito en ‘Vecinos’.

En un homenaje que le hicieron a Octavio Ocaña en la Ciudad de México, la novia del actor, Nerea Godínez, habló sobre cómo ha pasado estos días desde la muerte de su prometido.

Frente a las cámaras del programa ‘De Primera Mano’, Nerea Godínez reveló que el espíritu de Octavio Ocaña se ha manifestado a toda la familia.

En el video Nerea Godínez reconoció que en un principio tuvo miedo ya que comenzó a tirar cosas, pero después se tranquilizó pues sabía que se trataba de Octavio Ocaña.

Sobre cómo ha afrontado estos días desde la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez destacó que se mantiene en contacto con Bertha Ocaña tratando de llevar su día a día.

Nerea Godínez también habló sobre si era verdad que había tomado la decisión de cerrar sus redes sociales por todas las críticas que ha recibido tras la muerte de Octavio Ocaña.

“No las baje, simplemente en ese momento dije que ya no quería ir a entrevistas, porque es algo que me cayó a mi de golpe y que no sé cómo manejarlo”

La novia de Octavio Ocaña señaló que prefiere llevar su vida normal y continuar con sus publicaciones de manera habitual, pues ella no es una persona pública.

Sobre las acusaciones que ha recibido por su supuesto vínculo con la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez señaló que fue una gran sorpresa. Además se defendió de las críticas que recibió por subir un video en el que supuestamente se encuentra desnuda.

Nerea Godínez señaló que ese fue su primer video y el segundo cuando habló de su historia con Octavio Ocaña.

En ese sentido Nerea Godínez señaló que no es fácil estar en el ojo público cuando no se buscó de ninguna manera. A pesar de los ataques, la novia de Octavio Ocaña descubrió que hay muchas personas que la defienden y decidió quedarse con esos mensajes.

“La gente no entiende que no es fácil, que yo no busqué esto, que yo no tengo nada que ver. Después me enganche de toda la gente que me apoya, que son 6 veces más que la gente que me tira hate. Me aferró a los fans de Octavio que ahora me adoptaron como mis fans”

Nerea Godínez