¿Natalia Téllez se separa? Esto ha pasado con su relación con Antonio Zabala, en la que muchos especulan que entraron en una crisis matrimonial.

A través de una entrevista, Natalia Téllez -de 37 años de edad- reveló que las cosas con Antonio Zabala se han puesto un poco complicadas.

Ante esto, la conductora de “Netas Divinas” aclara si está en proceso de separación con el papá de su hija Emilia.

Natalia Téllez es una de las conductoras que habla abiertamente sobre los temas de relaciones de pareja en el programa “Netas Divinas”.

En varias ocasiones, ha recalcado los acuerdos a los que ha llegado con Antonio Zabala para encontrar el equilibrio en su relación.

Pero debido a esto, Natalia Téllez y su Antonio Zabala siempre han generado varios rumores sobre su relación.

Mucho se ha especulado sobre que entre Natalia Téllez y Antonio Zabala hay ideas de separación.

Recientemente, Natalia Téllez reveló que le gustaría que el papá de su hija se fuera a vivir a otro lugar.

La confesión desató varios rumores de una crisis matrimonial, pero la conductora pone alto a los rumores de la supuesta separación.

“Siempre que hablo de temas de pareja, la gente se asusta mucho. No me estoy separando, pero si lo dije y lo sostengo: La gente tiene que llegar al acuerdo que le funcione, si es vivir juntos adelante y si es cada quien tener su espacio, adelante”

Natalia Téllez confesó que su pareja se resiste a sus ideas liberales y por eso han surgido algunos problemas nada graves.

“Más que separarse, creo que separar espacios en pro de la relación es para quedarse juntos, no para separarse, entonces no, no me estoy separando, ni siquiera de habitación”

Natalia Téllez