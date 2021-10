¿Quién es Antonio Zabala? Además de ser el padre de la bebé que espera la conductora mexicana Natalia Téllez, el joven de 35 años es fotógrafo profesional y productor musical.

Antonio Zabala no es conocido en la industria del espectáculo, sin embargo, cuenta con más de 60 mil seguidores en Instagram, por lo que es considerado “micro-influencer”.

En la red social, el joven publica continuamente imágenes junto a la comunicadora, en ellas se les puede ver felices y enamorados.

En la plataforma social, el novio de la presentadora comparte su pasión por la guitarra, la fotografía y los viajes, así como su carrera de ingeniero y la relación con la Téllez.

Natalia y Antonio Zabala comparten su día a día en Instagram; comidas, y momentos con Güero, la mascota de la también actriz.

“Ya se despertó Güero para contarles que vamos a ser papás”, escribió él a mediados de septiembre para revelar que Natalia Téllez está embarazada.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Antonio Zabala y Natalia Téllez?

La pareja se conoció el año pasado, durante la pandemia y dejaron saber que habían formalizado la relación en julio del mismo año.

Durante una transmisión del programa Netas Divinas, Natalia Téllez dio algunos pormenores sobre su noviazgo.

“Justo la relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?”, contó

“Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir…”, dijo también.

Continuamente, la pareja ha compartido información sobre la llegada de su pequeño; fue durante una fiesta de revelación de género, que se supo que esperan a una niña.

Por otro lado, en un reciente capítulo de Netas Divinas, se confirmó que la pequeña llevará por nombre Emilia.

Mientras tanto, Natalia Téllez y Antonio Zabala se han mostrado felices a la espera de la bebé que viene en camino.