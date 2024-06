Durante una entrevista, Natalia Téllez reconoció que sigue sin sentirse cómoda con la relación que tiene con su hija.

Y es que de acuerdo con Natalia Téllez, aunque su relación con su hija es “maravillosa”, la conductora aseguró que esta se ha tomado un tiempo.

En cambio, para la pareja de Natalia Téllez, la conductora señaló que desde un principio parecía un “graduado” de la escuela de padres.

En el programa de Unicable ‘Netas Divinas’ de este jueves 20 de junio, Natalia Téllez reconoció que sigue sin sentirse cómoda con la relación que tiene con su hija.

Y es que durante una entrevista con el psicoterapeuta Mario Guerra -edad desconocida-, Natalia Téllez habló sobre su maternidad y la paternidad de su pareja.

En este sentido, la conductora recordó cuando contó que su primer instinto al ver a su hija recién nacida fue huir, y señaló que ella no tuvo una “conexión inmediata” con ella.

“Cuando nació Emilia, y si soy honesta, y no, no es lindo lo que voy a decir, todo el mundo me decía ‘tú agarras al bebé y la conexión y es instantánea’ y la verdad no es lo que yo sentí.”

Natalia Téllez