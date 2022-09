A través de su cuenta de Instagram, Natalia Alcocer dió a conocer que teme a su ex pareja quien se encuentra vinculado con Enrique Peña nieto.

De acuerdo con la actriz de 32 años de edad, Natalia Alcocer ya habría procedido de manera legal en contra de este en todas instancias de justicia judicial.

Sin embargo, la situación que vive desde hace años no habría mejorado pues incluso la juez falló a favor de su ex marido y padre de sus hijas.

Asimismo mencionó ella y sus hijas han vivido en un ambiente de violencia desde que inicio su relación con el cuñado del ex presidente de México, Juan José Chimal Velazco.

En su cuenta de Instagram, Natalia Alcocer denunció públicamente a Juan José Chimal Velazco, su ex esposo y cuñado de Enrique Peña Nieto.

Esto después de que el día 12 de septiembre de este 2022 la jueza fallara a favor de su violentador con lo que dijo eran “pruebas de chiste”.

En su video Natalia Alcocer dijo no querer formar arte de las estadísticas por que denunció se encuentra amenazada y viviendo con miedo.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema”

Natalia Alcocer