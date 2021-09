Fue por su cuenta de Instagram, que Natalia Alcocer , quien fue participante de ‘Survivor México’, denunció violencia y parte de lo que ha vivido por denunciar a su exesposo.

Al borde de las lágrimas, Alcocer habló sobre su sentir hacia la situación que vive al tratar de exigirle a su exesposo que pagué lo que le corresponde con sus 3 hijas.

Asimismo, la exintegrante de ‘Survivor México’ , dijo que le era imposible seguir confiando en abogados, pues dijo que todos habían sido comprados por su esposo.

En un video, Natalia Alcocer habló sobre los diferentes tipos de violencia que vivió a lado de su exesposo, mismo con quien se encuentra en una disputa legal.

Aunque en el video se le puede ver llena de lágrimas, la famosa dijo que estas eran de rabia e impotencia al saber qué no podría hacer nada más contra él.

La participante de ‘Survivor México’, dijo que lo único que piensa es “quitarme de la ecuación”, pues señala que no pide nada que no se merezcan sus hijas.

Alcocer dijo que, durante su matrimonio, vivió violencia económica, física y psicológica.

Por otra parte, Natalia Alcocer dijo que se sentirse impotente al darse cuenta que no tiene “a nadie” en quien pueda confiar para la lucha contra su exesposo.

“Con que abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo la mentira”.

Asimismo, dijo que ella lo único que pide es un bienestar para tus 3 hijas; Martina, Bruna y Leonor, y ella.

Finalmente, pidió “a la gente que está cerca de Juan José”, háganlo entrar en razón.

“Yo no fui mala mamá, mala pareja, ni mala esposa, nunca falté a mi casa, lo único que pido es lo justo, que como él actuó no estuvo bien… si yo no hubiera tenido amor propio y hubiera buscado mi dignidad, mis hijas seguirían mereciendo ese nivel de vida, pero como decidí lo contrario, no merecen ni que les paguen el super”.

Natalia Alcocer, actriz.