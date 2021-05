Rosita Pelayo, exesposa de Jaime Garza, dio a conocer la muerte del actor a los 67 años , después de que se encontrara luchando contra la diabetes.

La noticia fue dada para el programa ‘Sale el sol’, en donde Rosita Pelayo, segunda esposa de Jaime Garza, confirmó la muerte del actor.

Rosita Pelayo explicó que tenía mucha comunicación con Jaime Garza , pues recientemente habló con él sobre su última cirugía en la pierna.

La exesposa del actor, Rosita Pelayo, explicó que estaba muy triste por la muerte de Jaime Garza, pues a pesar de su divorció eran grandes amigos.

Explicó que en todo momento mantuvieron la comunicación, pues se preocupaban uno por el otro.

“Me cayó fuertísima la noticia, pero él ya estaba enfermo, no estaba bien”.

Al ser cuestionada sobre el estado de salud y la enfermedad que padecía Jaime Garza, explicó que la diabetes le causó graves problemas.

“Le cortaron la pierna por la diabetes y después le hicieron otra operación, en la otra pierna, en la que él me dijo que le rasparon y le hicieron algo en las venas”.

Comentó que desconoce la gravedad de las operaciones , sin embargo, cuando hablaba con Jaime, él le decía que le dolía mucho la pierna.

“Fue una operación como de caballo, me duele horrible, no sabes cómo me duele la pierna”.

Jaime Garza en voz de Rosita Pelayo.