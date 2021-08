Montserrat Oliver tuvo Covid-19; actualmente está planeando un viaje con Yaya Kosikova (VIDEO)

Montserrat Oliver es una de las personalidades mexicanas que más se destacan por su trayectoria.

Hasta el momento, Montserrat Oliver se ha desempeñado como modelo, actriz, productora, conductora de televisión y empresaria.

Desde el 2015 conoció a la fotógrafa eslovena, Yaya Kosikova, con quien se casó durante el 2019 .

Fue en una breve entrevista que concedió para el programa matutino “Sale el Sol”, que Montserrat Oliver habló acerca de lo sucedido con su estado de salud.

Fue en ese momento que aprovechó para confirmar que, sí se contagió de Covid-19.

Sin embargo, Montserrat Oliver tranquilizó a la audiencia explicando que sus síntomas no fueron tan fuertes; lo que ke permitió recuperarse de forma oportuna.

Además, recomendó a todos aquellos que están contagiados mantenerse positivos y no atemorizarse, pues señala que el temor es uno de los factores que termina con la vida de las personas.

“Me dio Covid, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal, y yo digo que a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte, porque siento eso es lo que siento que también mata a mucha gente”.

Luego de confesar que tuvo Covid-19, se le preguntó a la regiomontana acerca de su situación actual con su esposa, Yaya Kosikova.

Ante esto, Montserrat Oliver detalló que ella y su pareja están pasando por uno de los mejores momentos de su relación.

Entonces, procedió a contar que el cumpleaños de Yaya Kosikova será el próximo 5 de septiembre ; por lo que le está preparando un viaje.

Incluso aseguró que estará posteando dicho viaje en sus redes sociales, para así poder compartir la ocasión especial con sus seguidores.

Asimismo aseguró que, contrario a lo que a muchas otras parejas les pasó, la pandemia les ayudó a ella y a Yaya Kosikova a ser más cercanas de lo que ya eran.

De acuerdo con la presentadora, ella y su esposa sí han tenido algunas peleas, pero nada que no puedan solucionar.

“Así como en la pandemia muchas parejas se separaron, a mí me fue muy bien, Yaya y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos perfecto, la pasamos muy a gusto. Yo también me peleo, yo también me agarro a veces me cae gorda, no la quiero ver, es normal, ¡Ay por favor!, que en realidad tenemos paz y estamos bien donde estamos y no hay conflictos ni celos ni cosas así”

Montserrat Oliver