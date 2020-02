Yolanda Andrade podría provocar la ruptura de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

Yolanda Andrade se dice feliz por el compromiso de Montserrat Oliver; sin embargo, su presencia en la boda podría terminar en desastre.

Yolanda Andrade cree firmemente que el verdadero amor no se acaba solo se transforma, razón y el secreto detrás de su amistad con Montserrat Oliver, con quien en el pasado llevó una larga duración que terminó por un engaño.

Ahora que Oliver se ha comprometido con su novia Yaya Kosikova, todos nos preguntamos si Yolanda estará presente en la boda aún sin fecha de realización, por lo que prensa ya corrió con la conductora a preguntarle.

En declaraciones para el programa Hoy, la conductora de Montse & Joe se dijo feliz por el compromiso de su mejor amiga así como dejó claro que en su vida, antes que su pareja, estará primero Oliver.

“Siempre que tengo una pareja nueva le digo: antes que tú, está Montserrat” Yolanda Andrade. Conductora de televisión

Tras dejar claro quién es la mujer más importante de su vida, Andrade aseguró que sí irá a la tan esperada celebración aunque no por gusto sino por compromiso y aunque esto signifique poner en riesgo la relación de las modelos.

“Voy a ir a la boda de mi ex. Me chocan las bodas, tendría que ir de puro compromiso, además soy ave de mal agüero, a cada boda qué he ido, se divorcian” Yolanda Andrade. Conductora de televisión

Finalmente sobre cuál será su regalo de boda, indicó que quizá sea un martillo o una caja de herramientas ya que Oliver es tan extrema que seguro quedará fascinada.