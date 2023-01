La vida de Montserrat Oliver trata de tener una vida natural, pero sí se ha colocado colocado botox; aunque confesó que le tiene miedo a los tratamientos estéticos.

Montserrat Oliver de 56 años de edad, es una de las conductoras más bellas del medio y asegura que no se ha hecho arreglos estéticos.

La conductora de Montse & Joe ha mostrado ser una persona espiritual y natural, pues recientemente reveló que regaló sus artículos de lujo y abandonó su lado materialista.

Explicó que ella trata de hacer gastos con conciencia y desechó la idea de adquirir objetos de lujo, solo por buscar un estatus.

“A mí me pasó algo en mi vida, que yo tenía muchas cosas de marca y de repente me cayó el 20 y dije: ‘¿sabes qué?’ Yo no soy esto y regalé todas mis cosas”

Montserrat Oliver