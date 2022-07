Montserrat Oliver y Yolanda Andrade se convirtieron en el team inseparable de la televisión, pues hasta la actualidad siguen trabajando juntas, pero también con una gran amistad.

Además de que Yolanda Andrade había compartido que durante su amistad tuvo una relación amorosa con Montserrat Oliver, pero ¿cómo surgió el cariño?

Montserrat Oliver asistió al programa de entrevistas de Yordi Rosado, en donde contó que la primera vez que se topó con Yolanda Andrade le movió el tapete.

Explicó que como su primer matrimonio no iba bien -tras 4 años juntos- pues no lograban tener intimidad, cuando vio a Yolanda Andrade pensó:

“Me tocó el brazo y yo sentí algo raro, y dije nada más faltaba que sienta hasta con una mujer porque me tienen super mal atendida y me super asusté”.

Montserrat Oliver contó que la primera ocasión que vio a su amiga, fue en una reunión de producción para ‘Doce uvas doce deseos’ el especial de 1995 por Año Nuevo de Televisa.

Y aunque ella estaba ya en proceso de asimilar que su matrimonio iba a terminar en divorcio, Yolanda Andrade se le acercó con intenciones de ligar.

“Yolanda estaba viendo el ganado como siempre, y ella me quería conocer y se dejó venir… me dijo eso y yo sentí raro, terminé tosiendo y me fui”.

Asimismo, Montserrat Oliver de 56 años de edad, explicó que como ella le había dicho a Yolanda Andrade que no podía terminar de comer sin postre, su amiga tuvo un detalle.

“Terminé tosiendo y me fui, y como yo le dije a Yolanda que no podía terminar de comer sin postre, me mandó unos postres al camerino, unos helados, y me puso un mensaje que decía -felicidades por tenerme y su teléfono-”.

