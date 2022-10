A su salida de Televisa, Montserrat Oliver fue interceptada por un grupo de reporteros quienes inevitablemente le preguntaron sobre el escándalo de Verónica Castro, de 70 años de edad.

Y es que a Yolanda Andrade, de 50 años de edad, se le acusa de estar detrás una campaña de desprestigio en contra de Verónica Castro, por lo que Montserrat Oliver conoce la verdad.

De acuerdo con Montserrat Oliver, de 56 años de edad, su íntima amiga no está detrás de los ataques contra Verónica Castro, quien está siendo señalada por haber sostenido conversaciones inapropiadas con menores de edad.

Por lo que la conductora se encuentra tranquila y un poco asediada por este escándalo del cual ella no está muy informada por lo que advierte que no hablará ya que el tema es muy fuerte y delicado, pero sobre todo, no le compete.

Montserrat Oliver no hablaba con libertad por miedo a desilusionar a su familia

Montserrat Oliver habla del escándalo de Verónica Castro

“Yo no he visto ningún video, no tengo ni idea”, declara Montserrat Oliver por lo que reporteros le hacen saber que el periodista Jorge Carbajal difundió algunos extractos de conversaciones, por lo que rápidamente añade: “Lamentable si es que hay videos”.

Y nuevamente pide que no le pregunten sobre la vida de Yolanda Andrade, ya que no por ser su amiga o expareja tiene conocimiento de lo que sucede en su vida: “Hay que separar las cosas”, subraya.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. (Germán Romero / Cuartoscuro)

Montserrat Oliver reprueba acciones malintencionadas que involucran a menos de edad

Finalmente, aunque desconoce si es verdad que Verónica Castro tuvo conversaciones inapropiadas con menores de edad e incluso acosó a jóvenes, Montserrat Oliver reprueba cualquier acción que dañe la integridad física o emocional de éstos.

“No se tocan a los menores de edad, no se tocan a los animales, no se tocan muchas cosas, es un tema delicado”, subraya y advierte que los adultos son responsables de sus acciones, pero no aplica en el mismo caso con los menores de edad.

Y finalmente pide a las figuras públicas tener cuidado con lo que se hace ya que la privacidad es muy difícil de mantener en estos tiempos debido a la existencia de redes sociales.