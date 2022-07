Montserrat Oliver estuvo casada hace muchos años, pero tomó la decisión de divorciarse por problemas con su esposo. Durante su primer matrimonio asegura que se divorció ‘virgen’, pues no tuvo relaciones sexuales con su esposo.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la conductora narra que familia le inculcó que su primer beso y su ‘primera vez’ tenían que ser con la persona que se casara.

Cuenta que cuando era adolescente era insegura, pues temía no pertenecer a la ‘bolita’ y más porque había sido educada con costumbres distintas.

Montserrat Oliver (@montserrat33/Instagram)

Montserrat Oliver explica que tuvo su primer novio a los 18 años y que su primer beso fue en entre ‘rejas’ en la casa de su abuela en la Ciudad de México, pero se sintió muy culpable.

Describe que el joven con el que se dio su primer beso era también muy inocente a pesar de ser tres años mayor que ella.

Con este novio duró cuatro años y le propuso matrimonio, pero su tía se burlaba de ella, pues el anillo tenía una piedra pequeña.

“Un día me acuerdo que me dio el anillo, que mi tía se burló mucho, que porque si no venía con lupa integrada, porque estaba muy chiquito” contó Montserrat Oliver.

Montserrat Oliver se casó con el hombre al que le dio su primer beso

La conductora tenía 23 años cuando decidió casarse y en su mente pensó que su matrimonio sería para ‘toda la vida’.

Su boda se realizó en Monterrey y tuvieron su luna de miel en Hawai, y todo fue pagado por ella.

Ella tenía la ilusión de que su noche de bodas fuera romántica y soñaba con tener cuatro hijos: “Ni siquiera había estado con un hombre. Yo me divorcié virgen”

Pero narra que su noche de bodas fue un desastre, pues ella y su esposo no tenían experiencia: “Él era casto, entonces fue un desastre, no pasó nada”.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade (Agencia México)

Montserrat Oliver siguió con su matrimonio porque pensaba que tenía que ser para toda la vida y estuvieron juntos cuatro años, pero sus problemas nunca se solucionaron.

Posteriormente conoció a Yolanda Andrade quien trató de conquistarla con postres y comenzaron a conocerse.

Ella estuvo encantada con el mundo de Yolanda y fue cuando decidió divorciarse, posteriormente comenzaron una relación, pues Montserrat Oliver le dio un beso a la conductora.

Montserrat Oliver decidió dejar su matrimonio y se mudó con Yolanda Andrade, comenzaron una programa juntas y mantuvieron una relación durante varios años.