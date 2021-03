Vanessa Guzmán confesó que dio positivo a Covid-19 y aunque no presentó grandes problemas, ahora lucha con las secuelas.

Vanessa Guzmán se confesó con el programa ‘Sale el Sol’ y reveló que tras dar positivo a Covid-19, hoy en día sigue peleando con algunas secuelas en su cuerpo.

Durante su entrevista la actriz Vanessa Guzmán destacó que en su momento no quiso revelar que se contagió de coronavirus ya que en realidad los síntomas no fueron muy graves y se encontraba bien de salud.

Vanessa Guzmán: “Empiezo a detectar algunas cosas diferentes en mi cuerpo”

En el video Vanessa Guzmán detalló que cuando se contagió de Covid-19 decidió mantenerlo en secreto porque sintió que era un arma de doble filo revelarlo, ya que sentía que no podía salir a decir que se encontraba bien cuando había muchas personas que se encontraban sufriendo por la enfermedad.

“Lo mantuve muy en perfil bajo porque no había nada para preocuparse. Para mí era un doble filo salir y decir ‘estoy bien’, cuando hay mucha gente a la que no le está yendo tan bien. Opté por mantenerlo en privado” Vanessa Guzmán

La actriz destacó que aún que no presentó grandes síntomas, hoy en día tiene que luchar con algunas secuelas que le dejo el coronavirus.

En ese sentido Vanessa Guzmán confesó que empezó a “detectar algunas cosas diferentes” en su cuerpo, aunque desconoce si sean consecuencias del Covid-19. Algunos de los cambios los ha notado en su sistema nervioso.

“He tenido muchos dolores de cabeza, he perdido mucho el sueño, no tanto como insomnio sino un descanso no profundo. La caída del cabello, que de alguna manera se me presentó” Vanessa Guzmán

Durante su entrevista puntualizó que su tratamiento para sobrellevar estas secuelas es una buena alimentación y algunos suplementos.

“Comiendo bien, con buena suplementación y tomando colágeno es como lo he podido sobrellevar” Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán reveló que en algún momento pensó que se había contagiado otra vez de Covid-19, ya que empezó a sentir los mismos síntomas.

“Salí negativo, pero mis síntomas eran los mismos que había tenido anteriormente. Estoy en la franja de las 12 a 16 semanas, donde puedes volver a sentir los síntomas, pero te hacen la prueba y puedes salir negativo. No quiere decir que esté activo, simplemente tu cuerpo vuelve a reaccionar en síntomas” Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán a favor de la vacuna contra el Covid-19

En el video Vanessa Guzmán habló sobre la vacuna contra el Covid-19 y se mostró muy feliz de que su mamá ya tenga las dos dosis del fármaco.

“Mi madre ya está vacunada con sus dos dosis en Estados Unidos” Vanessa Guzmán

La actriz detalló que ella esperará su turno pues está consciente que hay otras personas que lo necesitan antes.

“Estoy esperando porque estoy consciente que hay personas que la necesitan de primera mano, más que yo” Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán finalizó su entrevista señalando que afortunadamente a ella le fue bien con el Covid-19.